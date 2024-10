Összeomlott a müncheni repülőtér az Oktoberfest miatt - videó

Szeptember 21-én kezdődött az Oktoberfest Münchenben, október hatodikán pedig véget is ér az emberek tömegeit vonzó rendezvény. A müncheni reptér viszont láthatóan nem készült fel a megnövekedett forgalomra. Olvasónk jelezte, hogy jelenleg teljes a káosz a reptéren. Több ezer ember várakozik a terminálok előtt, hiszen akkora a sor, hogy még az épületbe sem tudnak bejutni. Csak a biztonsági ellenőrzésig 1,5 óra eljutni, így sokan attól tartanak, hogy lekésik járatukat. A müncheni reptér egyébként is az egyik legforgalmasabb egész Európában, ezért is döbbenetes, hogy nem voltak képesek felkészülni a megnövekedett utasszámra annak ellenére sem, hogy az Oktoberfest évről-évre számos belföldi és külföldi turistát vonz.