Putyin elmondta, miért nem akar békét Zelenszkij

Az ukrán vezetés számára a háború befejezése egyenlő lenne a hadiállapot megszüntetésével és az elnökválasztás szükségességével, így Kijev inkább a konfliktus folytatását választja, még ha ez hosszú évekre elnyújtaná is a válságot

– mondta Putyin a kazanyi BRICS-csúcson.

Putyin.

Fotó: AFP / KAZAKOV / POOL / AFP

Az orosz elnök az Izvestia lapnak adott interjúban hozzátette:

Az Ukrán Fegyveres Erők 2023-ban több mint 18 ezer haditechnikai eszközt veszítettek, és az idei évben ez a szám újabb ezerrel nőtt.

Putyin szerint mindezek tükrében az ukrán vezetés jobban tenné, ha végre tárgyalóasztalhoz ülne.

A kijevi vezetés azonban továbbra is inkább a hatalma megtartására koncentrál, és számára a béke politikai vereséget jelentene

– hangsúlyozta Putyin.

Szerinte a háború befejezése után Ukrajnában választásokat kellene tartani, ami Kijev számára komoly politikai bukással járna.

Háború Ukrajnában.

Fotó: AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Emellett Putyin úgy véli, az ukrán vezetés összeomlása esetén felszínre kerülnének az országot sújtó korrupciós botrányok, a nyugati érdekek kiszolgálása,

valamint az állam vagyonának kiárusítása, ami miatt az ukrán nép számon kérné a kormányt - számolt be róla a Világgazdaság.

Élő közvetítésünket az orosz-ukrán háborúról itt olvashatja.

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy az észak-koreai hadsereg már belépett a háborúba, Putyin új szövetséget kezdett el építeni, Ukrajna oldalán Dél-Korea szállhat be. Egyre nagyobb a baj. Arról is írtunk, hogy közben már belső ellenséggel is harcolnak az ukránok.

Az észak-koreai csapatok Oroszországba küldéséről szóló állítások újjáélesztik az ukrajnai uniós „szárazföldi bevetésről” szóló forgatókönyveket.

Litvánia külügyminisztere szerint itt az ideje újra átgondolni az uniós csapatok bevetésének ötletét, de Olaszország is háborúra készül.