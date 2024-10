Putyin nukleáris fegyverek bevetéséről tett bejelentés

A két ország közötti közvetlen katonai együttműködésről, amelyről korábban már az Origo és más nemzetközi sajtóorgánumok is beszámoltak, most hivatalos megerősítést adott a dél-koreai hírszerzés. Észak-Korea csapatokat küldött, hogy támogassák az oroszokat az Ukrajna elleni háborúban, már több mint ezer katonájuk meg is érkezett.