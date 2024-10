Mutatjuk, miért nem szabad WC-papírt használni a repülőn

A légiutas-kísérő a videóban elmondja, hogy ha repülés közben, több tízezer méteres magasságban ki kell mennünk a mosdóba, akkor inkább ne használjuk az oda bekészített WC-papírt.

A nő elmondja, hogy ennek oka a férfiak, ugyanis gyakran lepisilik a papírt.

Azt is tanácsolta az utasoknak, hogy ne vegyék le a cipőjüket a repülőn, de ha mégis, akkor mindenképp vegyék vissza, mielőtt kimennek a mosdóba, ugyanis a padlón is lehet vizelet - írja a New York Post.

Nem rég egy másik légiutas-kísérő osztotta meg a követőivel azt, hogy melyek a repülőgép legundorítóbb, leginkább szennyezett részei. Felsorolta az árnyékolókat, a biztonsági öveket, és a WC deszkákat is. Állítása szerint

az öt éves pályafutása alatt mindössze egyszer látta, hogy letakarították a deszkákat.

Egy másik, tapasztalt légiutas-kísérő azt mondta, gyakran előfordul, hogy a mosdó falain vért, fekáliát vagy vizeletet találnak.

Ahogy azt korábban megírtuk, Sky Taylor közel 17 évig dolgozott a Virgin Atlantic légitársaságnál mint légiutas-kísérő, ma már pornómodell. Az évek alatt rengeteg emberrel találkozott, és a tapasztalatai szerint a legjobb utasok a focisták voltak és a családjaik. Bevallása szerint az emberek gyakran azzal kritizálják a focistákat, hogy a magas fizetésük miatt beképzeltek, a tapasztalatai szerint azonban ez nem így van. Az egyik alkalommal a Manchester United egyik leghíresebb játékosát szolgálta ki, de ő nem is tudott róla, nem ismerte fel, csak utólag tudta meg. A játékos tisztelettudó és udvarias volt.

Az Egyesült Arab Emírségek Emirates légitársaságának légiutas-kísérői egy különleges videót töltöttek fel, amelynek segítségével a hétköznapi emberek is betekinthetnek a repülők személyzetének mindennapjaiba, sőt a kulisszák mögé is. A videót ide kattintva nézheti meg.

Szeptemberben az 57 éves légiutas-kísérő, Gabriella Cario a Reggio Calabria repülőtérről Rómába tartó gépen dolgozott. Már a repülőtéren, a kapuknál rosszul volt, de nem szólt senkinek. Amikor felszállt a gépre, az utasok előtt összeesett, nem sokkal később pedig meghalt.