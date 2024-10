Kertbe zuhant egy kisrepülő, azonnal meghalt a pilóta

Meghalt egy ember egy repülőgép-balesetben vasárnap este a georgiai Savannah egyik lakónegyedében – írja a New York Post.

A rendőrség közleménye szerint a település történelmi nevezetességeitől körülbelül 5 km-re található címre riasztották a hatóságokat, amikor a repülőgép egy ház elé zuhant.

A pilóta meghalt, az utas könnyebben megsérült.

A családi háznál senki nem sérült meg. A baleset nem sokkal este 10 óra előtt történt.

Egyelőre nem tudni, mi történt pontosan, nyomoznak az ügyben.

Pilot killed and passenger injured as small plane crashes in Georgia neighborhood https://t.co/hvo6r4F3hP pic.twitter.com/05rvGSLakT — New York Post (@nypost) October 14, 2024

Nemrég a Los Angeleshez közeli Catalina-szigeten is lezuhant egy több embert szállító kisrepülő, a szerencsétlenségben többen meghaltak. Előtte néhány nappal meghalt egy mentőcsapat három tagja Kentucky államban egy balesetben, lezuhant a helikopterük. Amint arról az Origo korábban beszámolt, 2003-ban is lezuhant egy mentőhelikopter az Egyesült Államokban - videó. Ugyanez történt 2008-ban Kiskunlacháza és Apajpuszta között, a szerencsétlenségben meghalt egy ápoló. Öten voltak a gépen, amely egy égési sérült kisfiút szállított. Neki nem esett komolyabb baja, az anyja, a pilóta és az orvos megsérült. A gép a rendőrség szerint meghibásodás miatt kényszerleszállást akart végrehajtani, amikor körülbelül 300 méteres magasságból lezuhant.

Júliusban lezuhant egy repülőgép New York állam északi részén is. A gép Nyugat-Virginiába tartott, hogy ott üzemanyagot tankoljon, de út közben lezuhant. A gépen egy héttagú család utazott, öten meghaltak a balesetben. Halálos repülőgép-baleset történt Kaliforniában is júniusban. Először azt gondolták, hogy csak késik, később azonban megtalálták a roncsokat. A baleset következtében ketten meghaltak. Lezuhant egy vitorlázó repülő a szlovákiai Bolerázban júliusban, a balesetben két személy megsérült. A gépet állítólag egy diáklány irányította, akinek a tanára is a fülkében volt. A repülő kb. 5 méteres magasságból, leszálláskor a földbe csapódott. Lezuhant egy vitorlázórepülő a Pest vármegyei Sóskútnál is júliusban. A baleset lakott területen kívül történt, a szemtanúk egyből hívták a mentőket és próbáltak segíteni. A gépben egyedül a pilóta ült, a férfinek állítólag vérzett a feje és véraláfutásos lett a keze.