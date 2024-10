Nem szűnnek a robbanások Bejrútban, evakuálják az embereket

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Izrael tovább folytatja hadjáratát, ezúttal Libanonba vonult be a hadsereg azt követően, hogy napok óta bombázzák az országot. Tegnap este Bejrútban hatalmas robbanások hangjai követték egymást. Bejrút most már háborús övezet.

Az IDF szerint a Hezbollahnak több tisztje is meghalt, századparancsnokok és hat szakaszparancsnok is a halottak között van. Emellett több mint kétezer katonai célpontot támadtak meg Libanonban, benne katonai épületeket, fegyverraktárakat és rakétakilövőket.

Az IDF értékelése szerint több hétbe is telhet, amíg az északi lakosok visszatérhetnek otthonaikba, és még akkor sem tudják garantálni, hogy nem lőnek többé rakétákat vagy páncéltörő lövedékeket a határ menti településekre.

Egy Bejrút déli külvárosait célzó izraeli légicsapás által lerombolt épület romjai 2024. október 5-én.

Fotó: AFP / ANWAR AMRO / AFP

Fokozódik a helyzet

Egész éjszaka helikopterek hangját lehetett hallani itt, ahogy az izraeli erők fokozták támadásaikat a dél-libanoni határ felett.

A Hezbollah közölte, hogy intenzív harcokba keveredett a szárazföldön az IDF erőivel.

Libanonban több mint 1,2 millió ember kényszerült elhagyni otthonát a terjeszkedő izraeli támadás miatt és további közösségek evakuálását rendelték el, többek között Bejrút déli külvárosaiban - számolt be róla a BBC.

A Hezbollah azt állítja, hogy az éjszaka folyamán visszavert egy izraeli offenzívát Aadaysit Marjaayoun határ menti faluban. Állításuk szerint harcosaik megtámadták az izraeli csapatokat, visszavonulásra kényszerítve őket és veszteségeket okozva soraikban. Az IDF nem kommentálta a konkrét esetet.

A dél-libanoni falvak házaiban talált fegyverek és az ottani alagutak mennyisége meghaladta az előzetes várakozásokat. A fellelt fegyverek nagy része Iránban készült és viszonylag fejlettnek számít.

Füst száll fel Bejrútban izraeli légicsapás után.

Fotó: AFP / ANWAR AMRO / AFP

Izrael szerint károsodtak a Hezbollah katonai képességei, de továbbra is képes támadni az izraeli hátországot.

Újabb tüzek keletkeztek az ország északi részén a becsapódó libanoni lövedékek nyomán. Pénteken is számos hullámban egész nap lőtték Libanonból az észak-izraeli településeket.

Libanonban az izraeli támadások következtében már egymillió embernek kellett elhagynia otthonát, közülük 100 ezren a szomszédos Szíria felé vették az irányt.

A Közel-Kelet stabilitása rendkívüli mértékben megingott, magyar állampolgárokat is ki kellett menekíteni a területről, Biden azonban magára hagyta a Libanonban rekedt amerikaiakat.