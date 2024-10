Robbanóanyagot rejtegetett egy férfi, aki megölte a főnökét

Az osztrák-szlovák határ közelében lévő Gösting településen egy 59 éves férfi, Oleg M. megölte főnökét, egy 65 éves nőt.

A férfi a településen egy borászatban dogozott és rendszeresen problémák voltak vele. Az is gondot jelentett, hogy a férfi valamilyen robbanó anyagot tartott magánál és azzal járkált a településen. Oleg M. egyik barátjának, Martinnak azt mondta, mindenki tud róla, hogy robbanószer van nála.

A főnökét egy veszekedés után ölhette meg a szőlészetben, majd ezután elrejtőzött az egyik borospincéket összekötő alagutakban.

Martin elmondta, hogy a férfi felhívta őt, segítsen eltüntetni a főnöke, Barbara holttestét, anélkül hogy a rendőrség bármiről is tudomást szerezzen.

Azonban a férfi tettére fény derült, és a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, ahova még a Cobra nevű elit kommandós egységet is kiküldték. A környéket pedig lezárták és evakuálták.

A kommandósok bementek Oleg M.-ért, ekkor viszont a férfi felrobbantotta nála lévő robbanószereket. Emiatt pedig az egyik rendőr súlyosan megsérült.

Képünk illusztráció!

Fotó: San Diego Police / X

Ezután a rendőrség egy megafonból szólította fel a férfit, arra, hogy dja meg magát, azonban a gyilkos nem reagált a hatósági felszólításra. Ezért a kommandósok még egyszer bementek a férfiért, aki ekkor már nem élt, vélhetően öngyilkos lett.

Mint kiderült a férfi ellen a cseh és német rendőrség is nyomozást folytatott, mivel úgy tudták Oleg M. nemcsak robbanószert tárolt, hanem valamilyen módon dúsított uránhoz is hozzájutott. A német és cseh hatóságok most azzal foglalkoznak, hogy ezzel a kérdéssel az osztrák hatóságok miért nem törődtek. - írja a Parameter.sk

