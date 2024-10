Megszólaltak a szirénák az ukrán határ közelében, óvóhelyre küldték a románokat

A lap szerint a következőkkel figyelmeztették a lakosokat a mobiltelefonokra küldött RO-Alert üzenettel:

Ha nincs menedékhely, maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól. Becsült időtartam: 90 perc”.

A Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közölte, hogy három lakossági hívás érkezett a 112-es segélyhívószámra az eset kapcsán. A katasztrófavédelem hangsúlyozta, hogy az üzenet célja a tájékoztatás volt, és az esetleges pánik elkerülése érdekében adták ki.

A Ziua de Constanța helyi lap arról számolt be, hogy

a városban alacsonyan szálló repülők hangja hallatszott, szemtanúk pedig fényeket láttak az égbolton.

A védelmi minisztérium esti tájékoztatása szerint a radarjaik délután egy kis méretű légi célpontot észleltek a Fekete-tenger fölött, mintegy 150 kilométerre keletre Konstanca megyétől.

A Mandiner közölte, a NATO és az országos parancsnokság alá tartozó légierőt a protokoll szerint aktiválták. Két spanyol F-18-as vadászgép indult a Mihail Kogălniceanu légibázisról, míg két román F-16-os vadászgép pedig a Borcea légibázisról szállt fel. A News.ro közleménye szerint a légi célpont kora este lépte át Románia szárazföldi határát Eforie Nord térségében. A vadászgépek által figyelt célpontot jele 19:20-kor Amzacea településtől keletre eltűnt. A légiriadót 20:15-kor feloldották, a vadászgépek pedig visszatértek bázisukra.

A jelenlegi adatok szerint nincs arra utaló jel, hogy az ország területére bármi is becsapódott volna. A katonaság reggel megkezdi a térség átvizsgálását”

Korábban arról is írtunk, hogy szeptember végén egy orosz drón sértette meg a NATO légterét. Az orosz-ukrán háborús élő közvetítésünkben is írtunk róla, hogy drónokkal támadják az oroszok Ukrajnát. Cikket közöltünk arról is, hogy rálőtt pisztollyal a futárdrónra az idős férfi, aki többször is látta a háza mellett és azt hitte, hogy kémkednek utána.