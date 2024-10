Halloweenkor mérgezett cukorkával ölte meg fiát egy kegyetlen apa

A rendőrség rájött arra, hogy O’Bryan Timothy halála előtt néhány hónappal, nagy összegű életbiztosítást kötött a gyerekeire. 1974 januárjában először 10 ezer dollár értékű biztosítást kötött, majd egy hónappal a kisfia halála előtt ezt az összeget 20 ezerre emelte, tehát a gyerekeire kötött életbiztosítása nagyjából 45 millió forint értékű volt.

Leginkább a férfi sógornője gyanakodott rá, mivel a nőnek feltűnt, hogy O’Bryant egyre inkább foglalkoztatja a fia életbiztosítása után járó összeg. Sőt, a férfi a fia temetésén mesélt arról a sógornőjének, hogy a gyerek halála utáni másnap egyből felvette az életbiztosításának az összegét. Mindezt a nő jelentette a rendőrségen.

A rendőrök ezért házkutatást tartotta O’Bryan és családja otthonában, ahol megtalálták a mérgezett cukor elkészítéséhez használt eszközöket. Előkerült egy kés is, amin mérgezett porcukrot találtak. Ebből egyértelművé vált, hogy az apa gyilkolta meg a saját fiát.

Roland O’Bryant 1974. november 5-én letartóztatták és a férfit gyilkossággal vádolták. A gyilkos tárgyalásai 1975. május 5-án kezdődtek Houstonban. A bíróságon egy ismert kémikus is vallott a férfi ellen, aki elmondta, hogy 1973 nyarán O’Bryan felvette vele a kapcsolatot és a cianidok halálos mennyiségéről kérdezte. A férfi egy vegyi anyag kereskedőt is felkeresett, hogy még többet tudjon meg a halálos méregről, valamint barátai és munkatársai is azt vallották, gyereke halála előtt a férfit szokatlanul sokat foglalkoztatta a cianidok hatása.

Roland O’Bryan a tárgyaláson végig ártatlannak vallotta magát és az ügyvédje a több évtizedes legendára támaszkodott a férfi védelme során, miszerint létezik egy ismeretlen gyilkos, aki Halloweenkor méreggel megtűzdelt cukorkát osztogatott a gyerekeknek.