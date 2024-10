Sarki fénynek nézték egy paradicsomültetvény világítását

Dee Harrison három képet töltött fel a közösségi oldalára, úgy gondolta, hogy az északi fényhez hasonló jelenséget látott az égen az angliai Bramford felett - írja a BBC.

A fotók több száz ember érdeklődését keltették fel, teljesen lenyűgözték őket, de kiderült, hogy a hajnali csillogást valójában egy közeli paradicsomültetvény LED-lámpái okozták.

Sarki fény a minnesotai Chisago City felett

Fotó: AFP

Hajnali öt óra elmúlt, amikor a Paper Mill Lane-en haladtam, és bal oldalra fordulva azt láttam, hogy vörös az égbolt.

"Először azt gondoltam, hogy tűz ütött ki, de amikor leparkoltam, jobban megnéztem az égboltot. Azt hittem, hogy a sarki fényt látom, de sajnos nem. Több mint két éve vezetek itt, és ez volt az első alkalom, hogy észrevettem, vicces, hogy eddig nem" - magyarázta a nő, akinek egy férfi jelezte a Facebookon, hogy valójában egy paradicsomültetvény lámpáinak fényeit látta.

Woman disappointed after ‘Northern Lights’ turns out to be tomato factory https://t.co/fGiyWIcJW3 pic.twitter.com/vb8ZEplNk6 — The Independent (@Independent) October 24, 2024

Ahogy arról az Origo nemrég beszámolt, nálunk is látható volt a sarki fény. Az emberek különböző helyekről töltöttek fel fotókat a közösségi oldalakra, így a Facebookra is, amelyeken a ritka égi jelenséget örökítették meg. Elsősorban olyan területeken volt jól látható, ahol tiszta volt az ég és alacsony volt a fényszennyezés. Románia egyes területein is csodájára jártak a látványnak, például Székelyföld kisebb falvaiban.

Legutóbb májusban volt geomágneses vihar és sarki fény Magyarországon. Az Időkép webkameráin kívül több észlelőnknek is sikerült lencsevégre kapnia az aurora borealist. Áprilisban is pompás sarki fény világította be a fél országot, a látványos égi jelenség főleg a Dunántúlról volt jól látható. A tavaly novemberi sarki fény rendkívül erős volt, így például Fonyód térségében olyan erősen ragyogott, hogy visszatükröződött a Balaton felszínén. Arról is írtunk korábban, hogy miért veszélyeztetik a kommunikációs és a GPS-rendszert a napkitörések. A NASA's GOES-16 műholdjának mérése szerint egy nemrég detektált kitörés X2,2 intenzitású volt, ami akár nagyobb zavarokat okozhat a Föld mágneses terében.