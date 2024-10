Sokkoló élményeikről számolnak be a migránsok uralta iskolák tanárai

Egyre elkeseredettebbek az osztrák tanárok az iskolákban. A legnagyobb krízis a bécsi intézményekben uralkodik, ahol egyre rosszabb a helyzet a tömeges bevándorlás miatt. A Kronen Zeitung osztrák lap azt írja:

A helyi tanári szakszervezet által a közelmúltban Bécs néhány iskolájában végzett felmérés nemcsak olyan szisztematikus problémákat tárt fel, mint a nyelvi akadályok, hanem olyan szélsőséges eseteket is, mint a tanárok elleni támadások. De olyan is gyakran előfordul, hogy a muszlim diákok felszólítják a tanárokat, viseljenek burkát, más pedagógusokat pedig halálosan megfenyegetnek.

Az egyik középiskola igazgatónője beszélt a lapnak a folyamatos problémákról, de a neve elhallgatását kérte, mert retteg a megtorlástól.

Mindig vannak nehézségek, különösen a szíriai családokkal”

– mondta az igazgatónő, hozzátéve, hogy a legtöbbjük egyáltalán nem beszél németül. Iskolája több mint 800 diákjának 80-85 százaléka nem beszéli anyanyelvként a németet. Hozzátette, hogy bevándorlás mindig is volt, de ez most valami egészen más.

Az arab közösségek jelenleg igazi kihívást jelentenek számunkra”

– mondta. A szülőkkel folytatott minden beszélgetéshez videótolmácsra is szükség van, bár az oktatási minisztérium nem tudott pontos számokat mondani erre vonatkozóan. Egy másik tanár beszámolója szerint egy 13 éves fiú különösen problémás volt, aki 10 éves osztálytársainak pornográf tartalmakat mutatott a telefonján, sőt verbálisan bántalmazott és fizikailag is megtámadott egy tanárt. Őt most függesztették fel harmadszor egy hónapon belül.

A legtöbb tanár egyszerűen nem mer ezekről az esetekről beszámolni, mert szinte biztosak abban, hogy a migránsok megtorolnák. Néhányan azonban megszólaltak már korábban, mint például Christian Klar floridersdorfi iskolaigazgató és Susanne Wiesinger, a Kronen Zeitung rovatvezetője. Klar, aki könyvet írt a tanárok problémáiról, azt mondta:

Szabályokra és bátorságra van szükség ahhoz, hogy a rendszert megzavarókat elkülönítsük a normál iskolákból. És ez nem csak az erőszakról szól. A gyerekek nagy része nem felel meg az iskolaérettség kritériumainak. Sokan nem tudják bekötni a cipőjüket, vagy nem tudnak tollat fogni.”

Menekülnek a tanárok

A 2024/25-ös tanévre összesen 8070 teljes és részmunkaidős állást hirdettek meg Ausztriában mind a tartományi, mind a szövetségi iskolák számára. Martin Polaschek oktatási miniszter néhány nappal ezelőtt kijelentette, hogy a tanárhiányt már leküzdötték.

A számok ugyanakkor nem ezt támasztják alá: nyáron 14 165-en jelentkeztek a több mint nyolcezer betöltetlen állásra. Közvetlenül az iskolakezdés után azonban még mindig nem érkezett pályázat mintegy száz helyre.

A hatalmas tanárhiány miatt tavaly bevezették, hogy felsőbb éves és végzős egyetemisták is taníthatnak – ennek ellenére sem enyhült az oktatási válság.