A kóros soványság népszerűsítése miatt kitiltottak egy influenszert a TikTokról

Legújabb videójában pénztárcakímélő szokásait ecseteli a 22 éves Liv Schmidt, akit szeptemberben kitiltottak a TikTokról, ugyanis a kóros soványságot népszerűsíti a tartalmaival – írja a New York Post.

Az influenszert többek között a reggelije miatt érte kritika, Schmidt ugyanis csak fehérjeturmixot és egy sportolóknak készített italkeveréket fogyaszt a nap elején.

A nő legfrissebb posztjában az új Zara szoknyájával büszkélkedett, amit a gyerekosztályon vett 35 dollárral azaz 13 ezer forinttal olcsóbban, mintha a felnőtt darabot szerezte volna be. "A vásárlás során a legjobb spórolási módszer, ha gyerekruhákat veszel, hiszen egy ezer dolláros felnőtt póló gyerek változata 200 dollár vagyis 74 ezer forint. Schmidt a kapott kritikák után az elhízásról kezdett beszélni, miközben új TikTok-fiókjában még jobban kiemelte fizikumát, mint korábban.

Egy olyan világban, ahol lehetsz bármi, legyél sovány

– olvasható a ruháját bemutató felvételén, amelyben azt állítja, hogy "az éjszakai kiegészítője a lapos hasa volt". "Szeretem a tanácsait, de szörnyű ember, voltam a "vékony lány csoportjában" és aljas dolgokat mondott" - írta egy felhasználó.

Banned TikTok influencer brags about being skinny enough to wear children’s clothing https://t.co/0qTRFnd9jp pic.twitter.com/zeGpfTgwrk — New York Post (@nypost) October 6, 2024

Ahogy arról az Origo nemrég beszámolt, miközben éppen élő adást indított egy fiatal influenszer a kínai Tiktokon, a volt férje rátámadt, majd felgyújtotta a nőt, aki később belehalt a sérüléseibe. Az elmúlt időszakban rendkívül sok olyan videósról hallani, akiket az utcán vagy akár videózás közben támadtak meg.

Arról is írtunk, hogy posztonként másfél millió forintot is kereshetnek a legjobb magyar influenszerek. A friss lista élén idén is a TheVR végzett. A legértékesebb magyar influenszer a hirdetők szempontjából új generációs vállalkozónak tekintendők, akik komoly teljesítményt és értéket tudnak felmutatni a hirdetőknek. Az Origo már 2023-ban is bemutatta a legértékesebb magyar influenszereket. A digitális tartalomgyártók esetében az értékesség már akkor sem pusztán a követőszámokról szólt, teljesítményüket a hirdetők oldaláról összetettebb, és egyre inkább egyfajta nemzetközi standard irányába mutató mérőszámok iránt ítélték meg már akkor is.