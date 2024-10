Brutális pusztítást végzett Spanyolországban a hirtelen áradás – Galéria

Az eddigi adatok szerint hetvenen haltak meg, és sok embert még eltűntként keresnek.

Az hirtelen lezúduló víz csatornákká változtatta az utcákat, autókat sodort el, településeket tett megközelíthetetlenné, köz- és vasúti vonalak váltak járhatatlanná. Csaknem 300 emberrel a fedélzetén kisiklott egy gyorsvonat Malaga közelében.

Az esőzések folytatódása miatt okozott óvatosságra szólította fel a térségben tartózkodókat a spanyol miniszterelnök, aki rendkívüli televíziós nyilatkozatban jelentette be, hogy a kormány krízisbizottságot hozott létre.

Pedro Sánchez közölte: elsőbbséget élvez, hogy a katasztrófa sújtotta települések minden segítséget megkapjanak az államtól, és ha szükséges az Európai Uniótól is a károk elhárításához és az újjáépítéshez. A spanyol parlament alsóháza ülését megelőzően egy perc néma főhajtással emlékezett az áldozatokra, a spanyol királyi ház az X-en tett közzé részvétnyilvánító közleményt.

A tragédia miatt a spanyol kormány háromnapos hivatalos gyászt rendelt el az országban csütörtöktől, és következő ülésén katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja az érintett területeket.

Ahogyan arról az Origo beszámolt, súlyos katasztrófahelyzetet okozott a Fülöp-szigeteken a Trami trópusi vihar, a természeti csapásban már 26 ember halt meg. Áradások sújtják Dél-Szudánt is, több mint egymillió embert érint a katasztrófa. Nemrég arról is írtunk, hogy a közép-afrikai Csád valamennyi tartományában is intenzív áradásokkal küzdenek a heves esőzések miatt. A régió jelenleg legstabilabb állama óriási kihívással néz szembe. A Csád számára nyújtott nemzetközi segítségnyújtás egyik legfontosabb eleme az a humanitárius támogatás, amit Magyarország már korábban elindított, és amelyet az idén szeptemberi közlés alapján folytat a Hungary Helps programon keresztül.