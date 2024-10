Nagy erőkkel keresi a rendőrség a buszokon meztelenkedő férfit

Egy perverz férfi különböző buszokra száll fel, ahol meztelenül mutogatja magát az utasoknak. Közben az is kiderült róla, hogy több nőt is megerőszakolt az utóbbi időben. A rendőrség az erőszakos szatírt most nagy erőkkel keresi.

Hajtóvadászatot indított a rendőrség Angiában egy 50 év körüli férfi ellen, aki július 31-én reggel 8 óra 15 perckor felszállt a Heathrow-ból Croydonba tartó SL7-es buszra, majd ott utazás közben a férfi levette ruháit és mutogatni kezdte magát a többi utasnak. A szatír végül 9 órakor, Croydonban leszállt a buszról. A rendőrség ezután elmondta, hogy aznap a férfi fehér pólót és kék turbánt viselt. Valamint, hogy hosszú ősz szakálla van. Napokkal később tűnt csak fel a városban a szatír férfi, ám akkor már felhagyott a vetkőzéssel. Helyette augusztus 6-án, egy narancssárga turbánban és kék pólóban látták, ahogy több nőt is molesztál az utcán este 7 óra körül, sőt volt akit meg is erőszakolt. Az erőszakos férfi ellen a rendőrség nyomozást indított, most nagy erőkkel keresik - írja a Mirror. Ahogy megírtuk, a III. kerületben is felbukkant egy szatír. Az óbudai lakosok lassan hozzászoknak a visszataszító jelenetekhez, miután ez már a sokadik hasonló eset. Egy óbudai lakos beszámolója szerint szeptember 9-én egy férfi fényes nappal az utcán nyúlt magához. Szeptember 9-én, hétfőn, az idős asszony nappal indult sétálni, amikor megdöbbentő látvány tárult elé: egy férfi fényes nappal az utcán nyúlt magához. "A hentesbolt előtt feküdt, a nadrágja le volt tolva és a nemi szervét fogdosta! Nem volt kellemes látvány…" - mondta az asszony. Úgy tűnik, Óbuda a szatírok kedvelt helyévé vált az elmúlt időszakban. Szinte rendszeresen visszatérnek a kerületbe: januárban egy férfi egy fodrászat előtt elégítette ki magát. Az év elején arról is beszámoltunk, hogy decemberben egy budai játszótéren mutogatta magát egy férfi. A szatírról felvétel is készült. 2020-ban egy férfi az egyik budapesti bevásárlóközpont biciklitárolójában nyúlt magához. Egy másik férfi egy pláza tetőteraszán mutogatta magát, egy harmadik pedig a metrón mutogatta a nemi szervét az utasoknak.

