Már Szentpétervár is veszélyben, egyre terjed a háború tüze

Egy drónt lőttek le Szentpétervár felett október 19-én délelőtt. A drónt a légvédelmi erők lelőtték, a lakosságot nem fenyegeti veszély - erősítette meg a Fontanka nevű kiadvány helyi forrásokra hivatkozva.

A város Primorszk és Viborg körzeteiben október 19-én reggel nem volt áram, ez több mint háromszáz háztartást érintett.

Ukrán katonák támadást készítenek elő.

Fotó: Nina Liashonok/NurPhoto via AFP

Szemtanúk arról számoltak be, hogy mielőtt a házakban elment az áram, robbanás hallatszott, és villanások is látszottak.

Az áramkimaradásokat a Rosseti Lenenergo nevű cég technikai problémáira vezették vissza. A hatóságok intenzíven dolgoznak az áramellátás helyreállításán - számolt be róla a Meduza.

Képünk illusztráció!

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Hristo Vladev/NurPhoto

Pár órája arról is hírt adtunk, hogy elérkezett a háború újabb szakasza: már Donyeckben van az észak-koreai különleges alakulat. A katonák kiképzés céljából helyi támaszpontokra kerültek. Feltételezések szerint hamarosan bevetésre kerülhetnek az ukrajnai konfliktusban.

Tegnap már beszámoltunk róla, hogy Észak-Korea csapatokat küldött, hogy támogassák az oroszokat az Ukrajna elleni háborúban, már több mint ezer katonájuk meg is érkezett. A két ország közötti közvetlen katonai együttműködésről most hivatalos megerősítést adott a dél-koreai hírszerzés is.

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsa egyelőre nem tudta megerősíteni az észak-koreai katonák jelenlétét,

de hangsúlyozta, hogy ha ez igaz, az új szintre emelné Oroszország Ukrajna elleni hadviselését.

