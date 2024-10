Szijjártó Péter: Fontos közös cél a magyar-belarusz gazdasági és energetikai együttműködés fejlesztése - videó

"Lelepleződött a szájkarate, és kiderült, az úgy van, ahogyan azt mi már régóta mondjuk, s a Horvátországon keresztül érkező kőolajvezeték egyszerűen nem tud fizikailag annyi kőolajat szállítani Magyarországra és Szlovákiába, amennyi kell" - tudatta. Szijjártó Péter végül kitért a nukleáris energia területén zajló együttműködésre is, emlékeztetve, hogy

Magyarország hasonló technológiájú erőművet épít, mint korábban Belarusz, így fontos lehet a tapasztalatcsere a beruházás felgyorsítása érdekében.

Illetve bejelentette, hogy Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy biztosítsa a hazai pályán való játék lehetőségét a belarusz futballválogatottaknak. "Így volt ez az Európa-bajnokság selejtezőin. Így van ez most a Nemzetek Ligájában is. És mivel a Dinamo Minszk továbbjutott a Konferencia Ligában, ezért számukra is biztosítjuk a hazai pályán való játék lehetőségét Magyarországon" - tájékoztatott.