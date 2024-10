Szijjártó Péter: az észszerű magyar-orosz együttműködés nyomán továbbra is garantált hazánk energiabiztonsága

Magyarország energiaellátásának biztonsága és versenyképessége továbbra is garantált az Oroszországgal folytatott észszerű együttműködésnek köszönhetően - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Minszkben.

A tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalását követően arról számolt be, hogy áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, különös tekintettel a nemrég megrendezett sikeres gazdasági vegyes bizottsági ülésre, ahol a felek megerősítették szándékukat az együttműködés további fejlesztésére a szankciók által nem érintett területeken. Tudatta, hogy hangsúlyosan szerepeltek a napirenden az energetikai együttműködés kérdései is. Ennek kapcsán pedig leszögezte, hogy

hazánk ellátásbiztonsága és versenyképessége továbbra is garantált az Oroszországgal folytatott észszerű együttműködésnek köszönhetően. Kifejtette, hogy a Török Áramlat vezetéken keresztül Magyarországra érkező földgáz mennyisége mára meghaladja a napi húszmillió köbmétert, így ezen az útvonalon idén már 6,2 milliárd köbméter érkezett az országba, ami rekordot jelent.

Hasonlóképpen, a kőolajszállítás terén is a Barátság vezeték lesz a jövőben is az első számú útvonal, az Adria vezetéken elvégzett tesztek ugyanis világossá tették azt, hogy kapacitásbeli hiányosságok állnak fenn - mutatott rá. "Idén eddig a Barátság vezetéken 3,9 millió tonna kőolaj érkezett, s a szállítások folyamatosak" - húzta alá. Szijjártó Péter ezután kitért arra is, hogy

jól halad a paksi atomerőmű bővítése is,

a leendő ötös reaktor nukleáris szigete alatti talajelőkészítési munkálatok befejeződtek, a leendő hatos reaktor esetén pedig még az év vége előtt lezárul ez a folyamat. "Ez lehetővé teszi azt, hogy rövidesen sor kerüljön az első betonra. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve ez már a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is egy építés alatt álló nukleáris erőműnek fog minősülni" - fogalmazott. "Gyakorlatilag már folyamatosan ezer fölött van a helyszínen dolgozó munkások száma. A beruházás jelentősen felgyorsult, és lehetőséget biztosít majd arra, hogy a következő évtized elején új nukleáris reaktorok működésbe lépjenek" - mondta.