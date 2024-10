Szijjártó Péter: Magyarország a boszniai Szerb Köztársaság barátja

Mi, magyarok a jövőben is ki fogunk állni önök mellett, kiállunk amellett, hogy jár önöknek a tisztelet, kiállunk amellett, hogy ne fenyegessék önöket, és ne kérdőjelezhessék meg az önök jogát arra, hogy döntést hozzanak a saját jövőjükről. Kedves elnök úr, sok sikert kívánok önöknek, legyenek továbbra is erősek, álljanak ki magukért, hogy a boszniai Szerb Köztársaság továbbra is stabil, fejlődő pályán maradhasson!