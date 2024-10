Összeveszett idős szomszédjával, ezután úgy megverte, hogy kórházba került a férfi - videó

A 45 éves, Miamiban élő Yendry Sánchezt hétfőn tartóztatták le, mivel a szomszédját, a 79 éves Indel Rodriguezt úgy megverte, hogy az idős férfi kórházba került. A támadás hétfőn délelőtt, helyi idő szerint 10 óra körül történt egy floridai buszmegállóban.

Valaki hátulról megütött, majd ezután fejbe rúgott"

- mondta az idős férfi. Az esetről készült videófelvételen látható, ahogy Sánches többször, ököllel megüti Rodrigezt. Az áldozat előredőlt a padon, majd lassan felemelte a fejét, ekkor Sánchez fejbe rúgta a védtelen idős férfit, amitől az összeesett. Az incidens egyik szemtanúja pont arra járt autójával, és látta a támadást. Kiszállt a kocsiból és ráordított a férfira. A támadó ezután gyalogosan elmenekült a helyszínről. A szemtanú ezután hívta a mentőket, majd a kiérkező rendőröknek megadta a támadó személyleírását.

A kórházban ébredtem. Tényleg nem emlékszem, ki vert meg."

- mondta Rodriguez egy interjúban. Aznap délután a miami-i rendőrök észrevették Sánchezt, aki még mindig ugyanabban a ruhában volt, mint a támadáskor, ahogy nyugat felé sétált a lakóháza közelében. Mielőtt a férfi beléphetett volna a lakásába, a rendőrök letartóztatták és ismertették vele a jogait.

Az incidenssel kapcsolatban Michael Vega, a miami rendőrség egyik tisztje megjegyezte, hogy Sánchez követhette Rodriguezt a buszmegállóba, miután aznap reggel nézeteltérés támadt kettejük között - írja a Mail Online.

Minden akkor kezdődhetett, amikor az áldozat elhagyta az épületet és nem hagyta nyitva az ajtót a gyanúsítottnak."

A férfi kedden jelent meg a bíróságon.

