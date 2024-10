Megtámadták az ukránok Oroszországot

A közlés szerint a műveletet az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) erői hajtották végre más egységekkel együttműködve. Az okozott kár felmérése még folyamatban van. Az ukrán fegyveres erők drónhadviselésre szakosodott ága arról számolt be, hogy a kelet-ukrajnai luhanszki frontvonalnál megsemmisítették az orosz erők pontonátkelőhelyét, amelyen keresztül a megszállók erősítést és lőszert szállítottak csapataiknak. Az ukrán katonai hírszerzés sajtószolgálata nyilvánosságra hozta, hogy az oroszországi Novoszibirszk városában leégett az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) regionális irodája, miután ismeretlenek gyúlékony keveréket dobtak egy kitört ablakba.

⚡️Дрони СБУ завдали удару по аеродрому "Борисоглібськ" у Воронеж обл.

Попередньо ,атака була спрямована на склади з КАБами,стоянки літаків Су-35 та Су-34, а також місця зберігання авіа палива

Супутник зафіксував 4 осередки загоряння на території "Борисоглібська". pic.twitter.com/19VjGlipYF — Сергей Дорожный (@angelys667) October 3, 2024

