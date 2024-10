Tombol a korrupció Magyar Péter főnöke, Manfred Weber körül

Újabb korrupciós vádak merültek fel a magyargyűlölő Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) háza táján, nem először, de annál nagyobb erővel: Belgiumban nyomoznak a német politikus eddigi kabinetfőnökével, Ouarda Bensouag-val kapcsolatban, aki péntektől a pártcsoport főtitkári tisztét töltheti be. Az Európai Ügyészség eközben uniós forrásokkal való visszaélés miatt vizsgálódik az EU legnagyobb pártcsaládjánál.

Szerda reggel már az egyébként Brüsszel-párti Politico hírportál hírlevelében is megjelent, hogy az Európai Ügyészség korrupció miatt vizsgálatot indított az EPP-hez tartozó személyekkel szemben, amelyet az ügyészség meg is erősített; vádemelés ugyanakkor – mint közölték – egyelőre nem történt.

Úgy folytatták, hogy két napja a La Gaceta konzervatív spanyol lap nyíltabban is írt arról, miről lehet szó. A belga ügyészség nyomoz Ouarda Bensouag-val, Manfred Weber eddigi francia kabinetfőnökével szemben, aki november 1-jétől a pártcsalád, illetve annak frakciója főtitkárának tisztét töltheti be - nyilvánvalóan Manfred Weber rakta oda hűséges emberét. Azért vizsgálódnak vele kapcsolatban, mert egyszerre vehetett fel pénzt a Néppárttól és az Európai Parlamenttől, amelyet pedig tilt az uniós szabályozás. Bővebb részletek erről egyelőre nem váltak ismertté – írták. A lap szerint az ügyről a Europe Unfiltered hírportál is ír, mégpedig abban az összefüggésben, hogy az európai szocialistákat tavaly sújtó Eva Kaili-gate korrupciós botrány után a néppártiaknak a legkevésbé sem hiányzik egy hasonló, miközben Webert – az EU intézményrendszerének Ursula von der Leyen bizottsági elnök utáni legbefolyásosabb emberét – személyi ambíciók is fűtik.

Megjegyezték, hogy az ügyek az EPP-n belüli belharcokkal is összefüggenek. WeberKaili botrányával összefüggésben korábban maga is a szigorúbb szabályok szükségességéről „papolt”. Bensouag-val kapcsolatban a hírek szerint most azt is mérlegelhetik, hogy Michael Alexander Speiser befolyásos, igazgatói beosztású, CDU-közeli német uniós tisztviselő a férje. A Gaceta.es emlékeztet: az EPP-vel kapcsolatban előzőleg is merültek fel korrupciós vádak az utóbbi időben. 2022-ben Mario Voigtot, Weber 2019-es uniós kampányának online megjelenésekért felelős igazgatóját eljárás alá vonták a németországi Erfurtban, és mentelmi jogának felfüggesztését is kérték.

Mégpedig azért, mert a koronavírus-járvány idején arcmaszkok értékesítéséből húzhatott hasznot.

A belga rendőrség tavaly ezzel kapcsolatban razziát is tartott az EPP brüsszeli irodáiban. Az EPP-ben szintén igazgatói beosztásban lévő belga Tom Vandenkendelaerével szemben – akit Weber a kabinetfőnökének nevezhet ki – olyan hivatalos úttal kapcsolatban folytattak vizsgálatot, amelyet kívülről fizettek, de ő ezt nem vallotta be. Vádat nem emeltek ellene.