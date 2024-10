Ufót láthattak Texas felett

Egy tanulmány szerint

az elmúlt 40 évben 21 905 ufót észleltek és jelentettek be Texasban. Az egyik ilyen eset az előző hétvégén történt Rockwallban. Egy helyi lakos egy szivar alakú, fémes tárgyat fedezett fel az égen.

San Antonio környékén is láttak már furcsaságokat. Márciusban néhány helyi lakos bizarr fényeket észelt, ám mint kiderült, a SpaceX rakétaindítása volt ezért felelős, néhányan azonban továbbra is másra gyanakodnak. Áprilisban pedig egy részegnek látszó fiatal férfi szerepelt többször is a helyi hírekben, miután San Antonio híres épületét, a Tower of the Americast összekeverte egy lebegő űrhajóval.

A Pentagon már egy ideje megosztja az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos jelentéseket, azonban volt, amikor az emberek még csak nem hivatalos forrásokról értesültek róla.

Noha mostanában is gyakran felhívják rá a figyelmet, hogy más oka is lehet a szokatlan fényforrások feltűnésének, sok ember szerint ezek csak kifogások.

UFO

A 21. század egyik leghíresebb észlelése is Texasban történt, melyre a mai napig nem találtak egyértelmű magyarázatot. A texasi Stephenville nevű kisváros főként tejgazdaságairól ismert, de

2008. január 8-án több tucat lakos szokatlan dolgot fedezett az égen. A lakók elmondták, hogy fehér, cikázó fényekre lettek figyelmesek a 67-es főút felett.

Az eset óta a texasiak egyre jobban figyelik az égi jelenségeket.

Ahogyan korábban az Origo is megírta, 2021 novemberén szabályos rendben repülő ufókat láttak egy utasszállító gépről. A pilóták először három rendezett sorban haladó kilenc fénypontot vettek észre közvetlenül a felhőtakaró felett. Mivel az észlelés éppen a napfelkelte idejére esett, a látási viszonyok is megfelelőek voltak. Ekkor a géphez legközelebbire becsült objektum hirtelen eltűnt, majd további három azonosítatlan repülő tárgy bukkant fel a formáció külső oldalán. A tárgyak erős fehér fénnyel világítottak, egyenes irányvonalon haladtak és kerekded formájuk volt.

Egyesek úgy vélték, hogy a tárgyak titkos katonai kísérleti eszközök lehettek.

Közismert, hogy a Dél-kínai tenger az egyik legfontosabb és legforgalmasabb kereskedelmi útvonal a világtengeren, a térség pedig számos komoly területi vitával terhelt Kína és Vietnam, illetve Kína és Tajvan között.