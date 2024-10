Újabb ukrán támadás Oroszország ellen

Sárkánydrónokkal, olvadt fémmel is támadtak az ukránok

Az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) a Donyecki Népköztársaságban (DPR) Pokrovszk közelében vívott csatákban még „sárkánydrónokat” is bevetettek, amelyek képesek olvadt fémet dobni az ellenségre. Erről a The New York Times számolt be a 68. különálló Jaeger Brigád támadórepülőgép-századának parancsnokára, Vjacseszlavra hivatkozva. Az Egyesült Államok szerint a tűz egy orosz katonai menedéket pusztított el.

Már az oroszok is a Starlinket használják

Eközben az ukrán katonák panaszkodnak, hogy az orosz hadsereg nagy sebességű műholdas internetre tért át, már Starlinket használ a támadásai koordinációjának javítására. A villámgyors interneten keresztül több drónos küldetést hajt végre, és célzott tüzérségi támadásokkal veszi célba az ukrán egységeket. Ennek eredményeként az orosz hadsereg az utóbbi időben "manőverezhetőbbé" vált. Az amerikai hatóságok nem tudják megakadályozni, hogy az ukrán mellett az oroszok is használják a Starlinket. Szerintük azért az egyre nagyobb „fekete” piac a hibás. Tegnap Odesszánál folytatódtak a véres harcok és 50 ezer katonát kellett a kurszki régióba telepítenie Moszkvának.