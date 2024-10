Újszülötteket gyilkoltak kapzsi török orvosok és ápolók

A 494 oldalas vádirat szerint a 47 vádlott - köztük orvosok és ápolók - meghatározott isztambuli kórházakba vittek vagy vitettek halálra kiválasztott csecsemőket olyan egészségügyi intézmények helyett, ahol megkaphatták volna a gyógyulásukhoz szükséges megfelelő ellátást. A csoport jól szervezett bűnszervezetként működött.

12 megölt kisbabáról tudnak a török hatóságok.

Az áldozatok mind nagyon betegek voltak: fertőzés miatt kezelték őket vagy más miatt feküdtek az intenzív osztályokon.

Emellett lehallgatott telefonbeszélgetésekből és üzenetekből a nyomozók arra is rájöttek, hogy a vádlott ápolók orvosi jelentéseket hamisították, és szándékosan rossz kezeléseket adtak a csecsemőknek.

Az indítékra is fény derült. A csoport nagyobb összegeket akart kapni a török társadalombiztosítási rendszertől a drágább kezelésekre és a csoport tagjai osztoztak a nyereségen. Közül huszonkét embert tartóztattak le szombatig.

Az ügyész több mint 589 év börtönbüntetést kért arra az elfogott emberre,

akit többek között szándékos emberöléssel, bűnbanda vezetésével és hivatalos dokumentumok hamisításával vádolnak. Két másik vádlott pedig 582 évig börtönbüntetésre számíthat - írta a Maszol.ro.

Angliában is lebukott egy csecsemőgyilkos ápolónő

A 34 éves, herefordi Lucy Letbyt 2023 augusztusában ítélték el hét csecsemő meggyilkolásáért és megvádolták azzal, hogy hat másikat is megpróbált megölni. Az egykori újszülöttápoló a csecsemőgyilkosságokat a Countess of Chester kórházban követte el 2015 júniusa és 2016 júniusa között. Először mindent tagadott, majd végül már olyan szavak is elhangzottak a szájából, hogy "gonosz vagyok, én tettem ezt".

A Lucy Letby-per negyedik napján a bíróságnak megmutattak egy papírlapot, amelyre a nő ezt írta:

Nem érdemlem meg, hogy éljek. Szándékosan öltem meg őket, mert nem vagyok elég jó.

Idén októberben pedig újabb részletek derültek ki a csecsemőgyilkos ápolónőről, például az, mennyire élvezte, amikor az egyik áldozata haláltusájáról mesélt.