Ukrajna veszélyben van, óriási fordulat kell

Ha Ukrajna és nyugati támogatói győzni szeretnének, akkor először bátornak kell lenniük és beismerni, hogy veszítenek, írta a Focus cikke.

Ukrajnának sürgősen irányváltásra van szüksége

Oroszország előrenyomulása az ország keleti részén megállíthatatlan. A vonalak összeomolhatnak, mielőtt Oroszország háborús erőfeszítései kimerülnének. Ukrajna a harctéren kívül is küzd. Oroszország már olyan nagy mértékben tönkretette az elektromos hálózatot, hogy az ukránok naponta akár 16 órás áramkimaradásokkal is szembesülnek a fagyos télben.

Az emberek belefáradtak a háborúba. Egyre nagyobb a szakadék a sok ukrán által vágyott teljes győzelem és a harcra való hajlandóság vagy képesség között.

Joe Biden amerikai elnök 2024. szeptember 26-án találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában

(Fotó: AFP/Saul Loeb)

Ha Zelenszkij továbbra is szembe megy a valósággal, elidegeníti támogatóit és megosztja az ukránokat, írta a lap. A jobboldal Németországban és Franciaországban is azzal érvel, hogy Ukrajna támogatása pénzkidobás. Az Egyesült Államokban hamarosan ismét Donald Trump lehet az elnök. De függetlenül attól, hogy Trump nyer-e novemberben vagy sem, az egyetlen remény a nyugati támogatás megszerzésére és az ukránok egyesítésére egy új megközelítésben rejlik, amely azzal kezdődik, hogy a vezetők őszintén megfogalmazzák, mit is jelent a győzelem.

Fegyverekkel és biztonsági garanciákkal kell a Nyugatnak hitelessé tennie Zelenszkij háborús célját

Ahogy az Economist állítja, Putyin nem a területei miatt támadta meg Ukrajnát, hanem azért, hogy megakadályozza, hogy virágzó, nyugati orientációjú demokráciává váljon. Ukrajnának olyan nagy hatótávolságú rakétákra van szüksége, amelyekkel mélyen Oroszországon belüli katonai célpontokat tudna eltalálni, valamint légvédelmi rendszerekre, amelyekkel megvédheti infrastruktúráját.

Az is kulcsfontosságú, hogy saját fegyvereket tudjon gyártani. Az ukrán hadiipar jelenleg 7 milliárd dollár értékű megrendeléssel rendelkezik, ami a potenciális kapacitásának csak mintegy harmada. Amerikai és néhány európai ország fegyvergyártó cégei már megjelentek a színen, másoknak is követniük kell őket.

A győzelem új tervének kovácsolása sokat követel Zelenszkijtől és a nyugati vezetőktől. De ha haboznak, azzal Ukrajna vereségét jelentik be. És az sokkal rosszabb lenne.