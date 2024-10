Felhizlalja az állatait egy kínai vadaspark, hátha sztárok lesznek a TikTok-on

A kínai Panzhihua Park Állatkertet azzal vádolják, hogy szándékosan próbálja felhizlalni az állatait, hogy azok igazi szenzációnak számítsanak, akárcsak a néhány hónapos Moo Deng. A törpe víziló igazi hírességnek számít a hazájában, Thaiföldön.

Előkerült több fotó, az egyiken egy kövér leopárd látható, amint a hátán forgolódik, és liheg a napon.

Amikor az állatot felkapták a közösségi médiában, az állatkert megpróbálta diétára fogni, de a 16 éves leopárd nem hajlandó lefogyni idős korára. A gondozói megnövelték a kifutót, és kevesebb mint 2 kg marhahúst adtak neki naponta. Liu Maojun, az állatkert munkatársa a Hongxing Newsnak elmondta, szakértőket kérdeztek meg arról, hogyan segíthetnének a leopárdnak a fogyásban.

Arra a következtetésre jutottak, hogy felesleges az állatot fogyókúrával fárasztani, hadd élvezze az öregkorát

– magyarázta Liu Maojun. A leopárdok akár 17 évig is élhetnek vadon, fogságban pedig 23 évig.

A The Sun a többi elhízott állatról is közölt képeket.

Az elefántborjú 10 nappal azután született, hogy anyja egy másik hím borjút hozott a világra.

Az állatkert elefánttenyésztési programba kezdett, hogy növeljék a látogatói kedvet, az állatvédők azonban hevesen tiltakoztak ellene.