Tömegverekedés volt egy üzlet parkolójában, többen megsérültek

Egy gyalogos vette videóra, ahogy egy brit Tesco parkolójában egy banda több tagja is összeverekedett egymással, majd több ott parkoló autót is megrongáltak. A tömegverekedésben többen is megsérültek.

A rendőrség körbezárta a Manchesterben lévő Tesco parkolóját, mivel október 12-én egy fegyveres banda randalírozott a szupermarket előtt. Egy helyi lakos éppen a kutyáját sétáltatta, mikor észrevett egy férfiakból álló csoportot, ahogy egy fehér teherautó mellett a fegyvereikkel harcolnak egymással. Miközben a banda tagok verekedtek, megállt a parkoló közepén két autó, amiből még több bandatag tag szállt ki, akik csatlakoztak a tömegverekedéshez. Néhány férfi azonban nemcsak a társát verte, hanem több parkoló autó ablakát is betörték. Miközben a gyalogos videóra vette az erőszakos támadást, a többi szemtanú hívta a rendőrséget és a mentőket. Rendőrök teljesen lezárták a környéket, és az Underwood Road és az Ashworth Lane forgalmas pontjai hoz kordonokat helyeztek ki. A tömegverekedésben ketten könnyeben megsérültek, őket a mentősök a helyszínen ellátták. - írja a DailyStar. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a 47 éves Jesse Smith, egyelőre nem tudni milyen indíttatásból, ellopott egy markológépet, majd gyakorlatilag letarolt mindent, ami az útjába került. Amíg a rendőrök elfogták nagyjából kétmillió dolláros kárt okozott, épületeket, kerítéseket, villanyoszlopokat döntött ki,egy Walmart üzlethez érve pedig annak falát kezdte lebontani a markológép kanalával. Smithnél volt egy machete is, de ezt nem használta, berohant az üzletbe, a fegyvert pedig eldobta. Mint kiderült, a férfinak volt már priusza több lopás miatt, a mostani esetben emiatt is eljárás indul ellene a hatalmas rongálás mellett. Egy másik férfi pedig összetörte Aj Vej-vej kínai művész és aktivista szobrát az olaszországi Bologna városában, a Palazzo Favában rendezett kiállítás megnyitóján. Ezután a bolognai rendőrség szóvivője a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy egy 57 éves cseh férfit letartóztattak a rongálás miatt, miután a múzeum biztonsági őrei elfogták. Dallasban is történt hasonló eset, mikor a 21 éves Brian Hernandezt a dallasi városi börtönbe szállították, miután nagy értékű rongálással vádolták meg, amiért akár öt évi börtönbüntetést is kaphat, mivel a múzeumban betörte egy vitrin üvegét, és összetört egy a Kr. e. 6. századból származó görög amfórát és egy másik, Kr. e. 450-ből származó edényt.

