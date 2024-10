Véresre verte gyanútlan utastársát egy férfi egy repülőn

A 44 éves Everett Chad Nelson hétfőn a San Franciscóból Dullesbe tartó repülőjáraton utazott. A járaton 82 utas és 6 fős személyzet tartózkodott - mondta a United Airlines szóvivője. Nelson használta a mosdót és amikor kilépett onnan, megállt a 12F ülésnél, és figyelmeztetés nélkül ütlegelni kezdett egy alvó férfit. Többször arcon vágta és fejen ütötte, amíg vér nem folyt - áll a panaszban. A támadás egy teljes percig tartott.

Az áldozat sikoltozni kezdett, mire egy másik utas közbelépett, és sikerült leszednie róla a támadót.

A sokkoló verést követően a panasz szerint a légiutas-kísérők átültették Nelsont egy elülső ülésre, ahol a repülőút hátralévő részében szemmel tudták őt tartani. A verésnek számos szemtanúja volt, az áldozatot pedig egy fedélzeten tartózkodó orvos ellátta. A Közlekedésbiztonsági Hivatal kapcsolatba lépett az FBI-jal, aki leszálláskor már vártak a támadóra - írja az Independent.

Florida man randomly beat sleeping passenger in bloody mid-flight assault, feds say https://t.co/d9W4kF4Xzp — Independent US (@IndyUSA) October 30, 2024

