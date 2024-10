Veszélyes trend terjed az interneten, eddig már öt gyerek került kórházba miatta

Villámgyorsan elterjedt a fiatalok körében egy közösségi médiában terjedő kihívás Csehországban, melynek lényege, hogy a

apró mágnesgolyókkal imitálják a nyelvpiercinget. A gyerekek többsége lelkesen követni kezdte a furcsa trendet, öt kiskorú esetében azonban félresikerült a mutatvány: a mágnest véletlenül lenyelték, ezért azonnali orvosi ellátásra szorultak.

– írta meg a Novinky.cz.

Az öt gyereket Prágában, a Motoli Egyetemi Kórházba szállították a szerencsétlen baleset után. A helyi hírek szerint egyikük viszonylag szerencsésen megúszta, hiszen könnyedén ki tudták szedni belőle a golyókat, társait azonban benn tartották - írja a Tények.hu.

Közülük két fiatalt azonnal meg kellett műteni.

A szakemberek szerint

a lenyelt mágnesek azért rendkívül veszélyesek, mert összetapadhatnak a szervezetben, ezáltal akár ki is lyukaszthatják a beleket, illetve a gyomrot, ami életveszélyes belső sérüléseket okozhat.

Három évvel ezelőtt egy hatéves gyerek azért került be a kórházba, mert napokig hányt, az orvosok végük 23 darab mágnest találtak a gyomrában, ezért azonnal meg kellett műteni. Mint kiderült, ő is egy TikTok-videó hatására vette a szájába a mágneseket. Ugyanez miatt került életveszélyes állapotba egy 12 éves fiú, neki 54 darab mágnest találtak a szervezetében, végül utolsó percben került be a kórházba, ahol egy hatórás műtét során távolították el a mágneseket a gyomrából.

Egy 8 éves gyerek pedig bele is halt az életveszélyes kísérletbe: a 10 összetapadt mágnes, melyeket lenyelt, kilyukasztották a vékonybelét, és végül már a kórházban sem tudták megmenteni.

Pár éve írtunk arról, hogy a massachusettsi műszaki egyetem (MIT) kutatói szerint az amerikaiak évente több mint 3500 gombelemet nyelnek le. Ez adta az ötletet egy apró robot kifejlesztéséhez, amellyel műtét nélkül lehet kiszedni a lenyelt kisebb tárgyakat, amelyek nem távoznak természetes úton. A téglalap alakú origamirobotot összehajtogatott állapotban lefagyasztják, jégbe fagyasztják, majd a páciens lenyeli, mint egy vitaminkapszulát, írja a Gizmodo hírportál. Miután bekerült a szervezetbe, a pirula elolvad, a robot kibomlik, és ezután külső mágneses tér segítségével lehet a kívánt helyre irányítani.