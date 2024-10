Az oroszok és a NATO is a világháborúra készülnek: már az atombombáról beszélnek

Eközben az orosz ukrán háború egyre inkább abba az irányba tart, hogy egy világkonfliktussá váljon, vagy éppen már azzá is vált. A Pentagon bejelentette, hogy értesüléseik szerint észak-koreai katonák érkeztek Oroszországba.

Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy dél-koreai hírszerzési források szerint már jelenleg is vannak észak-koreai katonák az ukrán fronton, a jövőben pedig összességében 12 ezer katonát küldhetnek Moszkva megsegítésére. Erre válaszul Szöul már azt fontolgatja, hogy ők is egységeket küldenek Ukrajnába, akik majd Kijevnek segítenek az észak-koreai stratégiák kiismerésében, valamint tolmács feladatokat is ellátnának a hadifoglyok és az ukránok között.

A deeszkalációt az sem segíti, hogy Volodimir Zelenszkij a teljes őrültségeket tartalmazó győzelmi tervével házal a nyugati hatalmaknál, valamint atomháborús fenyegetéseket küld Moszkvának. Ahogyan megírtuk, az ukrán elnök korábban kijelentette, hogy csak két lehetőséget lát országa győzelmére, az egyik az azonnali NATO-tagság, a másik pedig a nukleáris fegyver előállítása. Erről már Donald Trumpnak is beszélt Zelenszkij, Kijev szerint mindössze néhány hónapra vannak egy atombomba előállításától.

Erre válaszul Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország semmilyen körülmények között nem engedi, hogy Ukrajna atomfegyverhez jusson. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben Moszkva valós veszélyt észlel, megelőző csapást mér majd és a földdel teszi egyenlővé Ukrajnát. Putyin megjegyezte, hogy Moszkva minden olyan tevékenységet képes nyomon követni, ami Kijev részéről ebbe az irányba mutat, mivel ezt lehetetlen eltitkolni.