Rekordbírságot kap a Lufthansa, mert nem engedtek zsidó utasokat repülni

Korábban arról is írtunk, hogy a Kuwait Airways légitársaság megszüntette a New York és London között üzemeltetett járatát, csak hogy ne kelljen izraeli állampolgárokat szállítania gépein. A Kuwait Airways legalább kétszer megtagadta, hogy izraeli útlevéllel rendelkező állampolgárok jegyet vásároljanak tőle a New York–London útvonalra.