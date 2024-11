Hatalmas bejelentést tett az Aldi

Négy áruházának parkolójában próba jelleggel karácsonyi vásárt szervez az Aldi - írja a Ripost.

Először Frankfurtban, Stuttgartban, Münchenben és Kölnben lesznek a vásárok,

ahol igazán pénztárcabarát árak várják majd a látogatókat. Egy csésze forralt bort egy euróért lehet majd kapni (407 forint), a sült kolbász ára pedig két euró lesz (814 forint).

Aldi

Fotó: NurPhoto via AFP / Joan Cros/NurPhoto

Az áruházlánc az említett parkolókban díszkivilágítással és ünnepi dalokkal várja a vásárlókat.

Azt szeretnék elérni az olcsó árakkal, hogy mindenki átélhesse a vásárok nyújtotta ünnepi hangulatot. Az üzletlánc a vásárok teljes bevételét jótékony célra fordítja.

Olyan helyi alapítványoknak utalják a pénzt, amelyek nehéz sorsú fiatalokat segítenek.

Dank Aldi wird es ein warmes und seliges Fest der Menschlichkeit! Vollrausch für 10 € oder weniger inkl. Massenschlägerei und fliegender Glühweingläser! Kanacken gegen deutsche Bürgergeldempfänger oder VfB-Ultras vs. Bahnhofspenner - das alles in Stuttgart-Bad Cannstatt! Jawohl! pic.twitter.com/l86CgnNaoc — Ana (@kaj_delash_II) October 30, 2024

Amint arról az Origo nemrég beszámolt, négy évvel indulása után a brit Aldi megszünteti egyik kényelmi szolgáltatását. A "click-and-collect" egyfajta autós vásárlást tett lehetővé 4,99 font, azaz jelenleg nagyjából 2.300 forint ellenében. A szolgáltatás lényege az, hogy a vásárlók online leadott rendeléseit a kiválasztott üzlet egyik dolgozója összekészítette számukra, majd adott időpontban kivitte az árucikkeket az áruház parkolójába, ahol a vevőnek csak át kellett azt vennie. Ezt a szolgáltatást a vásárlók utoljára augusztus 18-án vehették igénybe. A minap megírtuk, hogy jelentős árkedvezményekkel kínál számos terméket friss reklámújságja tanúsága szerint az Aldi. Mutatjuk közülük a legérdekesebbeket.

Megkezdődött a fűtési szezon, amivel együtt jár a szén-monoxid-mérgezéses esetek megnövekedése is. Annak érdekében, hogy biztonságban tudja saját magát és a családját is, érdemes beszereznie egy szén-monoxid-jelző készüléket, amihez most az Aldiban kedvező áron hozzájuthat.

Évente átlagosan 600 alkalommal riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit szén-monoxid-mérgezéssel összefüggő esethez, derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményéből. Az esetek felében történik kisebb vagy nagyobb szén-monoxid-mérgezés, amelyekből átlagosan évente 10 eset végződik halállal. A tragédia azonban könnyen megelőzhető szén-monoxid-jelézők használatával. Különösen fontos az ilyen eszközök használata olyan otthonokban, ahol nyílt égészterű kazánok, gázkészülékek vagy kandallók vannak, mivel ezek szivároghatnak.