Botrányosan manipulálták Amerikában a kutatásokat az elnökválasztásról

„Ki az az Ann Selzer, és miért beszél most róla mindenki?” – kérdezte a Telex szerzője november 5-én. Meg is válaszolták a kérdést: „Ann Selzer Amerika egyik top közvélemény-kutatója, a felmérései jellemzően magas minőségűek, mindenki odafigyel rájuk, nagy súllyal számolják a különféle aggregátorok. Selzer kutatócége Iowa államban működik, itt van jó helyismerete és beágyazottsága, ezért az iowai közvélemény-kutatásai még a saját átlagához képest is pontosak és megbízhatóak szoktak lenni.”

Röviden, néhány nap távlatából nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a dollármédium által így leírt kutató nevéhez fűződik a 2024-es elnökválasztás legnagyobb tévedése, amely mintegy 16 százalékot tett ki. Selzer ugyanis a választás előtt pár nappal háromszázalékos Harris-előnyt mért – a rendszerint a republikánusok által megnyert, erősen rurális és agrárius jellegű – Iowa államban, míg a majdnem végleges eredmény 56-42,7 százalék lett, de Donald Trump javára. A balliberális dollármédium által „top közvélemény-kutatóként” leírt Selzer tehát összességében 16 százalékot tévedett, amely méretében Pulai András Publicus nevű cégének 2022 tavaszi manipulációjával vetekszik.

Pulai adatait egyébként azóta is zavartalanul terjeszti a balliberális média, mintha mi sem történt volna.

Az már csak hab a tortán, hogy az iowai Des Moines Register című lap által közzétett kutatás még a forint árfolyamát is megmozgatta, a Portfolio című portál pedig egyenesen így írt róla: „Kulcsfontosságú államban vezet Kamala Harris, nagyot csökkent Trump esélye a végső győzelemre”. A kategorikus kijelentő mód végül óriási tévedésnek bizonyult a Portfolio részéről.

A politikailag motivált kutatások és manipulációk listája ugyanakkor a 2024-es amerikai elnökválasztás kapcsán szokatlanul hosszú.

Kezdjük egy másik példával, amelyet szintén a Telex a következőképpen méltatott pár nappal a voksolást megelőzően: „a másik legmegbízhatóbbnak tartott kutató, a Siena is meglepő végső felméréssel állt elő: náluk Észak-Karolinában vezet 2 százalékponttal Harris”. Nos, a „másik legmegbízhatóbb” kutató „mindössze” gyenge 6,5 százalékot tévedett, ráadásul a „rossz irányba”, ugyanis Trump a majdnem végleges adatok mellett 51,1-47,7 arányban vezet a demokrata jelölt előtt.