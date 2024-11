Mutatjuk, mi segítheti győzelemhez Trumpot vagy Harrist

A bevándorlás kérdése az egyik legfontosabb pont a kampányban, a republikánusok a bevándorlókat okolják az ország problémáiért, az árak növekedéséért, a munkanélküliségért, a lakásválságért. Mindkét jelölt azt ígéri, hogy kemény álláspontot képvisel a bevándorlással kapcsolatban.

Míg Harris támogatja a reformot, amely lehetőséget ad az állampolgársághoz való hozzáféréshez a fiatal, okmányokkal nem rendelkező bevándorlók számára is, addig Trump a tömeges kiutasításokat szorgalmazza.

Ez Kamala Harris nagy előnye

Az úgynevezett társadalmi kérdésekben a demokraták állnak bizonyos szempontból jobban. Ők többet ígérnek a társadalompolitikában: a Medicare kiterjesztése, tehát az időskori egészségbiztosítás kiterjesztése, infrastrukturális beruházások.

Az elemzések arra is rámutatnak, hogy az amerikai társadalom politikai látásmódja egyre polarizáltabb. A megosztottság idén a nők és férfiak közötti véleménykülönbségekben is megfigyelhetők, és ez most inkább a demokrata jelöltet segítheti. Kamala Harris komoly hangsúlyt fektetett arra, hogy megszólítsa a nőket a választási kampány során, ígéretet tett arra, hogy érdekeiket képviseli a jövőben.