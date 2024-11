Amerikai elnökválasztás: Hogyan látják a magyarok a magyar–amerikai kapcsolatokat?

Forrás: Századvég, vegyes módszertan, kétfázisos adatgyűjtés: CAWI-módszer, n=1000, 2024. május 25. – június 18., felnőtt magyar lakosság körében; CATI-módszer, 2024. október 1–8.

Prioritások az együttműködésben: innováció, technológia, gazdaság és biztonság

A felmérés arra is kitért, hogy a magyar társadalom milyen konkrét együttműködési területeket látna perspektivikusnak az Egyesült Államokkal. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar közvélemény számára az USA-val való együttműködésben kiemelkedő fontossággal bír az innováció és a technológiai kooperáció, amelyet a válaszadók 86 százaléka tart fontosnak. Feszesen követi ezt a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra fűzése, amit a válaszadók 84 százaléka értékel hasonlóan. A biztonság- és védelempolitikai együttműködés szintén prioritást élvez, a válaszadók 81 százaléka minősíti ezt fontos területnek. Emellett a közös értékek és a demokrácia védelme (75 százalék), az energiabiztonság és energiapolitikai együttműködés (73 százalék), valamint a kulturális és oktatási kapcsolatok erősítése (66 százalék) is a magyar társadalom többsége által fontosnak ítélt lehetséges kapcsolódási pont. Mindezen eredmények azt mutatják, hogy a magyarok az együttműködés sokrétű és kölcsönösen előnyös lehetőségeit keresik az Egyesült Államokkal.

Forrás: Századvég, vegyes módszertan, kétfázisos adatgyűjtés: CAWI-módszer, n=1000, 2024. május 25. – június 18., felnőtt magyar lakosság körében; CATI-módszer, 2024. október 1–8.

Az amerikai elnökválasztás kimenetelének megítélése

A felmérés arra is kitért, hogy a magyar közvélemény szerint a demokraták vagy a republikánusok győzelme lenne-e előnyösebb Magyarország számára a közelgő amerikai elnökválasztáson. Az eredmények azt mutatják, hogy a magyar társadalom megosztott ebben a kérdésben. Ennek ellenére a válaszadók relatív többsége minden vizsgált terület estén úgy véli, hogy a Donald Trump vezette republikánusok győzelme kedvezőbb lenne Magyarország számára.

Azok aránya, akik szerint a republikánusok győzelme előnyösebb lenne, rendre (körülbelül 10 százalékponttal) meghaladja azokét, akik a demokraták győzelmét tartanák kedvezőbbnek, legyen szó Magyarország érdekeinek szem előtt tartásáról (44 százalék vs. 27 százalék), a globális politikai folyamatok alakításáról (40 százalék vs. 33 százalék), az USA vezető szerepének fenntartásáról (42 százalék vs. 29 százalék) vagy a nemzetközi béke és biztonság elősegítéséről (43 százalék vs. 33 százalék).