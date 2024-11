Egy apa figyelmeztetése a pestszentimrei embereknek: egy férfi kikezdett a kisfiával

Az incidensre október végén, csütörtök délután került sor, amikor az édesapa fia éppen hazafelé tartott. A buszon egy középkorú férfi lépett oda hozzá, és beszélgetésbe elegyedett vele, – nem sejtvén, hogy a férfinak hátsó szándéka lehet. Az édesapa ledöbbent, már a hogy a kora esti órákban is előfordulhat ilyen.

Az édesapa a fia és egy nő beszámolójából értesült arról, hogy a férfi követni próbálta a gyereket.

Amikor a gyerek leszállni készült a buszról, a férfi is készülődött, azonban egy másik anyuka észrevette a helyzetet, és azonnal közbeavatkozott.

Szándékosan beszélgetésbe elegyedett a fiúval, így a gyermek csak egy későbbi megállónál szállt le, míg a férfi korábban távozott. A nő ezek után elkísérte a fiút, aki közben értesítette szüleit a történtekről.

Az apa hálásan megköszönte a nő segítségét, majd hazafuvarozta.

A perverz férfi mindent tagadott

Később, amikor az apa találkozott a férfival, felismerte az anyuka által adott személyleírás alapján: egy 190 centi magas, vékony testalkatú, negyvenes éveiben járó, szemüveges férfi, aki sísapkát viselt.

Az apa számon kérte a férfit, hogy miért közeledett a gyerekhez, de a férfi mindent tagadott,

és próbált úgy tenni, mintha fogalma sem lenne, miről beszélnek.

Észrevettük a férfit, akire tejesen ráillet az anyuka korábbi személyleírása. Félreálltam, kiszálltam, számon kértem, hogy mégis mit képzel, hogy mer idegen, kiskorú gyerekeket leszólítani a buszon

- mesélte az apa.

Az édesapa ezután figyelmeztetést intézett a szülőkhöz, arra kérve őket, hogy legyenek résen, és sötétedés után lehetőleg ne engedjék egyedül közlekedni gyermekeiket.

Az eset nyomán otthon is elbeszélgetett fiával, elmagyarázva, hogy milyen súlyos következményei lehettek volna a találkozásnak, ha a segítőkész anyuka nem lép közbe.

Történetével másokat is szeretne figyelmeztetni, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő, és a szülők nagyobb figyelmet fordítsanak gyermekeik biztonságára - számolt be róla a Metropol.

Szeptemberben arról is beszámoltunk, hogy ismét felbukkant egy szatír a III. kerületben. Az óbudai lakosok lassan hozzászoknak a visszataszító jelenetekhez, miután ez már a sokadik hasonló eset. Egy óbudai lakos beszámolója szerint szeptember 9-én egy férfi fényes nappal az utcán nyúlt magához.

Úgy tűnik, Óbuda a szatírok kedvelt helyévé vált az elmúlt időszakban.

Szinte rendszeresen visszatérnek a kerületbe: januárban egy férfi egy fodrászat előtt elégítette ki magát.

Az év elején arról is beszámoltunk, hogy decemberben egy budai játszótéren mutogatta magát egy férfi. A szatírról felvétel is készült.

Korábban azt is megírtuk, hogy egy VI. kerületi bevásárlóközpont mellett is mutogatta magát egy férfi, több nőt meg is támadott. Egy másik férfi egy pláza tetőteraszán mutogatta magát, egy harmadik pedig a metrón mutogatta a nemi szervét az utasoknak.

