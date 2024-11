Rekordösszeget fizettek George Harrison gitárjáért

A Futurama elektromos gitárt édesanyja segítségével részletre vette meg Harrison 1959-ben egy liverpooli hangszerbolttól. Az árverést szervező Julien's Auctions közlése szerint a hangszert a kikiáltási ár kétszereséért vitte el a győztes telefonos licitáló. Az összeg rekordnak számít Harrison gitárjainak eladásában.

A hangszert egy gyűjtő bocsátotta árverésre, aki 2019-ben vásárolta.

A Julien's szerint Harrison ezen a gitáron játszott a leggyakrabban a Beatles korai éveiben. Több mint 300 fellépésen használta a hangszert, többek között az 1960-as évek elején az együttes hamburgi koncertjein.

Az Oscar- és Grammy-díjas George Harrison tüdőrák miatt, 58 évesen, 2001-ben halt meg Los Angelesben. Korábban arról is írtunk, hogy Harrison egy másik gitárja egy hollywoodi aukción 434 750 dollárt ért meg egy titkos licitálónak. Arról is beszámoltunk, hogy milliókat érhet Paul McCartney évtizedeket késett bocsánatkérő levele, melyhez fényképet és csekket is mellékelt.