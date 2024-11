Súlyos mellékhatásokat okozhat egy népszerű asztmagyógyszer

Súlyos mentális problémák kialakulásával, többek között öngyilkossági gondolatokkal és a tett végrehajtásával függhet össze az eredetileg a Merck által forgalmazott, asztma ellen javasolt készítmény, a Singulair. A gyógyszer szedése nagyon kedvelt terápiának bizonyult az asztmával élők körében, mert a tablettával sokan ki tudták váltani az inhalátor használatát. Most azonban úgy tűnik, komoly problémák vannak az 1998-ban bemutatott gyógyszerrel.

Képünk illusztráció, nem a cikkben megnevezett készítményről készült!

Fotó: Hal Gatewood / Unsplash

A Singulair a Merck egyik "sikerterméke" lett, legalábbis abban az értelemben, hogy az Egyesült Államokban tömegek döntöttek a szedése mellett. A gyógyszer reklámkampánya is célba talált az érintett betegeknél, mert úgy ajánlották figyelmükbe a készítményt, hogy annak alig vannak mellékhatásai, és érdemben nem befolyásolja az agytevékenységet sem. A készítmény egyes változásait az adatok szerint most is több millió felnőtt illetve gyerek használja.

A "sikergyógyszerre" akkor figyelt fel az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (Food and Drug Administration – FDA), amikor megszaporodtak a mellék- és utóhatásokkal kapcsolatos jelentések az ennek nyilvántartására szolgáló rendszerben.

2019-re már több ezer egészségügyi feljegyzés készült arról, melyek neuropszichiátriai problémákat jeleztek a gyógyszert szedő betegeknél, ideértve több tucat megkísérelt illetve végrehajtott öngyilkosságot is.

A hatóságok mellett egyre több internetes fórumon vált témává az, hogy a terméknek nagyon súlyos mellékhatásai lehetnek.

Az FDA vizsgálatokat rendelt el annak feltárására, van-e összefüggés a készítmény szedése és a pszichiátriai problémák között. 2020-ban a hatóság előírta, hogy a gyógyszer címkéjén a gyártónak fel kell tüntetnie, hogy a montelukast nevű összetevőt tartalmazó készítmény "súlyos mentális kockázatokat jelenthet, például öngyilkossági gondolatokhoz vezethet."

A Reuters betekintést kapott egy független szakértői jelentésbe, melyet az amerikai kormány megbízásából állítottak össze kutatók. A jelentést egyelőre nem hozták nyilvánosságra, pusztán egy szűk körben mutatták be az American College of Toxicology Texasban tartott találkozóján. A Reuters információi szerint a jelentés kimondja, hogy a

montelukast hatást gyakorol a pszichés működésért felelős agy receptorokra, és felelős lehet egyes betegek mentális betegségeiért.

Az összetevő hatásmechanizmusai hasonlóak más, a neuropszichiátriai gyakorlatban alkalmazott készítmények hatásaihoz. A Reuters tavalyi riportjában arról írt, hogy az FDA-hoz több ezer jelentés érkezett be páciensekről, köztük sok gyerekről, akik depresszióról, viselkedési zavarokról, öngyilkossági gondolatokról számoltak be azt követően, hogy szedni kezdték a gyógyszert.