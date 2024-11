24 órán belül másodszor robbantottak Bécsben

A gyanúsítottaknak – három ismeretlen férfinak – nyoma sincs. Az előző esti bűncselekménnyel való kapcsolat „valószínű” – mondta Philipp Haßlinger rendőrségi szóvivő. A banda tagjai a detonáció után elmenekültek, de egyelőre azt sem lehet tudni, hogy merre. Azt minden bizonnyal lehet tudni, hogy mennyi pénzt vittek el, ezt azonban nem közlik.

A nyomozást a Bécsi Állami Bűnügyi Rendőrkapitányság folytatja le, és az emberektől kérnek segítséget. Egészen pontosan azt, ha bárki bármit tud a banda tagjairól, azonnal jelentkezzen.

Ahogy azt korábban megírtuk, letartóztattak egy kaliforniai férfit, miután robbanóanyagot használva sikertelenül próbált készpénzt lopni két ATM-ből is. A biztonsági kamerák felvételein látható, ahogy a 44 éves Son Nguyent kiszáll az autójából, és egy kék műanyagtartályt visz az ATM-hez, majd folyadékot tölt az automatába, közvetlenül azelőtt, hogy a készülék belsejében robbanás történt volna - írja a Fox.

A felrobbantott bankautomata:

A férfi otthonában később robbanószer készítéshez használt vegyszereket és egy leírást is találtak, arról, mik a robbanószer-készítés pontos lépései. Ahogy azt is megírtuk, hogy drámai mértékben megnőtt a bankautomaták kifosztásának száma Európában, a robbantásos módszer vált az eszközök felnyitásának és kirablásának divatos módjává. Egy másik esetnnél a biztonsági kamera felvette, ahogy bűnözők megpróbáltak kinyitni két bankautomatát egy élelmiszerüzletben, a brazíliai Bahiában. A rablók robbantással akartak hozzájutni a pénzhez, de túl nagy pokolgéppel próbálkoztak, és az egész üzletet a levegőbe repítették. Arról is beszámoltunk, hogy tíz embert három és tizenhárom év közötti börtönbüntetésre ítéltek Hollandiában, mert több bankautomatát felrobbantottak Belgiumban.

Februárban pedig Hessen városában két hatalmas robbanást lehetett hallani, majd a helyi Volksbank riasztórendszerei szólaltak meg. Akkor is ATM-ket robbantottak fel. Bár a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tüzet, az épület porig égett, szerencsére azonban senki sem sérült meg.

A rendőrség az eset után hajtóvadászatot indított az elkövetők felkutatására - írta a Bild.