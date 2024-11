Elindult az Ukrajnára kilőtt orosz ballisztikus rakéta tömeggyártása

Az orosz hadászati rakétaerők parancsnoka, Szergej Karakajev javasolta Vlagyimir Putyinnak az Oresnik rakéta szolgálatba állítását. „Ezt megtesszük” – válaszolta neki az orosz elnök. Karakajev szerint az új rakéta Európa-szerte elérheti a célba vett helyszíneket, tömeges alkalmazása pedig az atomfegyverek használatához lesz hasonlítható - írja a meduza.io.

Az orosz védelmi minisztérium által 2024. március 1-jén közzétett videóból készült felvétel Oroszország nukleáris elrettentő erőihez tartozó ICBM próbalövését mutatja be

Fotó: AFP

Folytatjuk a legújabb rendszer tesztelését.

"Szükség van tömegtermelésre. Feltételezzük, hogy megszületett a döntés erről. Ami azt illeti, gyakorlatilag meg van szervezve” – mondta Putyin. „A fegyvert, annak különleges erejét szem előtt tartva, kifejezetten a hadászati rakétaerők fogják használni.”

Az orosz elnök az új Oresnik rakétarendszert Oroszország „területi integritásának és szuverenitásának megbízható biztosítékának” nevezte.

„Mint tudjuk, a világon még senkinek nincs ilyen fegyvere” – magyarázta Putyin. "Hozzáteszem, hogy a mai világban nincsenek eszközök egy ilyen rakéta ellen, sem az elfogására nincs megoldás." Megígérte, hogy a rakétarendszer megalkotóit állami kitüntetésekre jelölik.

Putyin azt mondta, hogy Oroszországban az Oresnik mellett több hasonló rendszer létrehozásán is dolgoznak egyidejűleg.

„A teszteredmények alapján azokat a fegyvereket is legyártjuk. Vagyis közép- és rövidebb hatótávolságú eszközök egész sorát fejlesztjük” – mondta az orosz elnök, aki november 21-én jelentette be, hogy Oroszország tesztelte „az egyik legújabb orosz közepes hatótávolságú rakétarendszert”, az Oresniket. Az orosz hadsereg több különböző típusú rakétával támadta csütörtök reggel Dnyipro városának ipari és közmű-infrastruktúráját válaszul arra, hogy az ukrán hadsereg nyugati nagy hatótávolságú ATACMS rakétákat vetett be Oroszország ellen.