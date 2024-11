Berlinben a migránsokat luxusszállodákba költöztetnék

1000-1200 migránsnak adnának szállást a német főváros, Berlin szívében a következő nyártól kezdődően, de 740 fő már most novemberben beköltözhet abba a szállodakomplexumban, amit erre a célra használnának. A környék lakói között óriási a felháborodás - számol be arról a taz.de portál alapján a Világgazdaság.

A migránsok elhelyezésére kiszemelt épület az egykori Hotel Berlin City East Berlin-Lichtenberg. A Landsberger Allee három toronyházát azért alakítják át migránsbefogadó központtá, hogy enyhítsék az egykori Tegel repülőtér túlzsúfoltságát. A Tegel néhány évvel ezelőtt zárt be végleg, a terület egy ingatlanfejlesztő vállalathoz került.

Most a szálloda körül kialakult feszültség miatt az ellenzéki Kereszténydemokrata Unió Párt (CDU) parlamenti képviselője, Dennis Haustein lakossági fórumot tartott. A fórum azonban indulatosan zajlott: több mint kétszáz helyi ment el arra, akik számos dolgot sérelmeztek, többek között az, hogy a szállodával kapcsolatos tervekről a sajtóból értesültek először.

Ezt a három épületből álló komplexumot alakítanák át a migránsok elhelyezésére:

Martin Schaefer CDU-s kerületi polgármester arról számol be, hogy az állam nem kérte ki a véleményét.

Elmondása szerint „nagyon dühíti”, hogy ezen a nagy szálláshelyen kívül még tizenhat új konténertelep épül, amelyek közül négyet Lichtenbergben létesítenek.

A helyiek több kifogást megfogalmaztak a terv kapcsán. Többek között azt nevezték meg problémaként, hogy környezetük már így is igen zsúfolt. A játszóterekben és a boltokban is rengetegen vannak, ezzel párhuzamosan romlik az alapvető szociális ellátások színvonala. A tanár jelenleg is kevés az iskolában, miközben az egészségügyi ellátás színvonalában is romlás tapasztalható.

A lakosok körében az aggodalom azért is nagy, mert attól tartanak, képesítéseik nehézkes elismertetése miatt a migránsok közül nem mindenki fog dolgozni. Ez több szempontból is gondot okozhat: egyrészt a munkanélküliség önmagában a helyi társadalom szövetének fellazulásához vezethet, másrészt a bevándorlókra nagy szüksége van a német gazdaságnak, elsősorban az ország keleti felére jellemző gyengébb gazdasági teljesítmény ellensúlyozására.