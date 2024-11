Tavasz óta nem tudják, hol van a kétéves Danka holtteste

Ahogy korábban is írtuk, rejtélyesen eltűnt március 26-án egy kétéves kislány, Danka a szerbiai Bor városában a családi házuk udvaráról, amikor az anyja egy pillanatra nem figyelt oda rá. A rendőrök az egész térséget átvizsgálták a megtalálása érdekében, majd a környező országokban is keresni kezdték, a nyomozás során a szülőket is meggyanúsították.

Az eltűnése utáni tizedik napon őrizetbe vettek két személyt, akiket azzal gyanúsítottak, hogy miután a szolgálati autójukkal elütötték őt, betették az autóba, és miután látták, hogy nem halt meg, megfojtották majd a testét a szeméttelepre vitték.

Amikor kiderült az igazság az egész család teljesen összetört. A kislány holttestét azóta sem találták, a család nem nem tudja elgyászolni gyerekét, hiszen azt sem tudják hol gyújthatnának meg egy gyertyát az emlékére.

Ez egy rémálom, amiből nem tudunk felébredni. Nem tudom elfogadni, hogy meghalt Danka, a boldog kislány, aki még csak most tanult meg járni.

- mondta a kislány nagymamája.



A gyerek édesanyja, Ivana azt mondja, hogy az elmúlt hónapokban a poklok-poklát élte meg.

Nem csupán az okozott neki traumát, hogy elvesztette a gyermekét, hanem az is, hogy nem tudja pontosan mi történt, ezért aggódik a saját és a családja biztonságáért is.



A zaječari főügyészség vádat emelt a két férfi ellen Dejan Dragijević és Srđan Janković ellen. Dragijević édesapja ellen is büntetőeljérés indult, mert ahelyett, hogy feljelentette volna az elkövetőket, még segítséget is nyújtott nekik.

