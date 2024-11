Egy férfi kalapáccsal jelent meg egy szülinapi zsúron

Egy 32 éves férfi, Christopher Bridge áprilisban meglátogatott egy születésnapi zsúrt. A férfi azért ment el az eseményre, hogy megleckéztessen egy 11 éves kislányt, aki ezen a bulin is részt vett. A férfi elmondása szerint a lány és idősebb barátai, rátámadtak a fiára egy parkban.

Bridge egy kalapáccsal a kezében jelent meg a ház előtt, és a bejárati ajtót ütötte vele. A buliban persze sok gyerek volt. A férfi agresszív fellépését a kapucsengő kamerája rögzítette, így rövid időn belül elfogta a rendőrség.

Ha kalapáccsal el tud menni egy gyerekekkel teli házba, mire képes még?

- mondta egy a bulin résztvevő gyerek anyja.

A férfi ügyvédje azt mondta, hogy ügyfele tisztában van azzal, hogy helytelenül viselkedett és ezzel megijesztette a gyerekeket. Tisztában van vele, hogy nem volt ésszerű a reakciója.

Mivel a férfi egyedül neveli a gyerekét, ezért a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést kért ellene, illetve 250 közmunkára ítélte a 15 napos rehabilitáció és 350 ezer forintos bírságra ítélték. A férfinek megtiltották, hogy az elkövetkező 3 évben újra megközelítse a házat, vagy felvegye a kapcsolatot a sértettekkel.

Fotó: West Midlands Police / SWNS

