Egyre dagad a botrány a Harrod’s áruház néhai tulajdonosa körül

Már jóval korábban panaszt tettek Mohamed Al Fayed, a neves londoni Harrod’s áruház tulajdonosa ellen szexuális zaklatás miatt, mint azt a brit hatóságok eddig elismerték. Azt állították, hogy a tavaly 94 éves korában elhunyt Al Fayed ellen 2005-ben érkezett először ilyen jellegű bejelentés, most azonban kiderült, hogy már egy évtizeddel korábban panaszt tettek az egyiptomi származású milliárdos ellen, de a rendőrség nem lépett az ügyben – számol be róla a The Guardian brit napilap.

Samantha-Jane Ramsay családja szerint az akkor 17 éves lány a Harrod’s játékosztályán dolgozott, amikor Fayed behívatta magához, megcsókolta és fogdosni kezdte. A lány sírva elrohant, és jelentette az esetet a közvetlen felettesének, aki csak annyit mondott, hogy „még egy”, de nem tett semmit. Ramsayt néhány nap múlva kirúgták.

A fiatal lány a rendőrségre is elment, ahol iktatták a panaszát, de semmilyen választ nem kapott.

Az eset, és hogy senki sem hitt neki, összetörte Ramsayt. A lány öngyilkosságot kísérelt meg, végül 28 évesen egy autóbalesetben halt meg. Édesanyja, Wendy és nővére, Emma Wills most először szólalt meg. Elmondásuk szerint a rendőrség 1995-ben azt közölte velük, hogy több nő is panaszt tett Al Fayed ellen – írja a BBC.

Ha akkor megfelelően kezelték volna az ügyet, hány nőt menthettek volna meg Fayed visszaéléseitől?

– tette fel a kérdést Wills.

Míg a brit hatóságok mindössze 21 bejelentésről számoltak be (ebben nem szerepel Ramsayé), az áldozatokat tömörítő Justice for Harrods Survivors csoport szerint azonban 421 nő lépett kapcsolatba ügyvédekkel Fayed állítólagos szexuális visszaélései miatt. Az érintettek az áruház bojkottjára szólítottak fel.

A Harrod’s közleménye szerint náluk kétszázötven kártérítési ügy van folyamatban Al Fayed szexuális visszaéléseivel kapcsolatban.

Az esetek azonban nem korlátozódtak az áruházra. Érkezett panasz a szintén Al Fayed tulajdonában álló Ritz Hotel dolgozóitól, de a Fulham FC női focicsapatától is. Mint azt korábban megírtuk, a csapat korábbi kapitánya, Ronnie Gibbons arról számolt be, hogy húszéves korában őt is zaklatta Al Fayed, de nem mert lépni, mert attól tartott, hogy a csapat sorsát tette volna kockára vele.