A legfrissebb felmérések szerint az Egyesült Államokban mindössze néhány nappal az elnökválasztás előtt a jelöltek fej fej mellett állnak,

a választókat leginkább érintő témákat azonban a republikánusok programja képviseli.

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Három fő kérdés köré csoportosítható az elnökválasztás előtt az amerikai társadalom érdeklődése. Az első egyértelműen a gazdaság állapota. A legtöbb amerikai úgy érzi, hogy a gazdaság rossz irányba megy, és sokkal rosszabbul él, mint korábban Trump elnöksége alatt

– mondta el a Magyar Nemzetnek Kiss István, a Danube Institute ügyvezető igazgatója.

A relatíve magas infláció, illetve a reálértéken stagnáló bérek miatt az átlag amerikai személyes benyomása az, hogy nem jó most Amerikában élni. A felmérések szerint is az amerikaiak legfontosabb kérdése a gazdaság

– tette hozzá.

Donald Trump egy kampányrendezvényen

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Közben egyre több képmutató dolog derül ki. Noha Kamala Harris alelnök az egységet hirdeti, addig a főnöke, Joe Biden lebegő szemétnek nevezte Trump támogatóit. A republikánus elnökjelölt azonban helyén kezelte a dolgot, és nem sokkal később egy kukásautóból tartott beszédet híveinek Wisconsinban.

Az amerikai elnök szavai – amelyeket a Breitbart hírportál idézett – felháborodást váltottak ki a republikánus táborban, különösen azért, mert Biden ezzel gyakorlatilag minősítette az amerikai társadalom felét, miközben Kamala Harris demokrata elnökjelölt pont az „egység” üzenetével kampányol.

JD Vance, republikánus alelnökjelölt, undorítónak nevezte Biden kijelentéseit, és reményét fejezte ki, hogy az amerikai nép elutasítja az ilyen retorikát

- írta meg a Mandiner.

Az OECD adatai szerint az Egyesült Államok gazdasága bővült, a tartós költségvetési hiány azonban hozzájárult ahhoz, hogy a GDP-arányos államadósság a második világháború óta a legmagasabb szintre emelkedjen, és a kilátások a következő évtizedekben a népesség elöregedésével tovább növekednek.

A romló gazdasági helyzet kérdése mellett a legtöbb amerikait a bevándorlás kérdése foglalkoztatja, ami a gazdasággal kéz a kézben jár, hiszen sokan a bevándorlást okolják a munkájuk elvesztése és a gazdaság állapotának romlása miatt is, mutatott rá a szakértő.

"Ez nagyon meghatározó, és az is érdekes, hogy olyan rétegeket is megmozgat ezt a kérdés, mint például a fekete szavazók vagy a másodgenerációs bevándorlók. Ők úgy érzik, hogy nem kapnak meg olyan lehetőségeket, amiket azok, akik adott esetben illegálisan jöttek be – fogalmazott.

Van egy kisebbségi szavazóréteg, akik átverve érzik magukat a kontrollálatlan bevándorlás miatt. Ez nemcsak a déli, hagyományosan csatatérállamokra igaz, mint Arizona vagy Nevada, hanem akár Michiganre is

– tette hozzá Kiss István, a Danube Institute ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzetnek nyilatkozva.