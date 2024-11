Hatalmas erdőtűz pusztított New Jersey-ben, letartóztattak egy tinédzsert

A marltoni tinédzsert azzal vádolják, hogy szándékosan okozott tüzet október 30-án, ami aztán több napig pusztított - írja a New York Post.

Az ügyben vizsgálatot indítottak, hamar olyan bizonyítékokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy a tüzet szándékosan okozták.

Egy tinédzsert, akinek a nevét a rendőrök az életkora miatt nem árulták el, gyanúsítják a gyújtogatással. November 7-én letartóztatták, az első meghallgatásáig a Middlesex-i fiatalkorúak fogva tartási központjába került.

A lángokat a tűzoltóknak a több napon át tartó küzdelmük után sikerült megfékezni.

A hatóságok szerint futótüzet okozott augusztusban Coloradóban egy férfi, aki megpróbálta elhamvasztani kutyáját. A nyomozók egy kutya részben megégett maradványait találták meg, ami által arra a következtetésre jutottak, hogy egy illető megpróbálta elhamvasztani kedvencét, aminek következtében egy otthon is leégett. Óriási erdőtűz volt Vas vármegyében is a nyáron, leégett 250 hektárnyi fenyőerdő - videó. Korábban a Balatonnál és a Budapesten is volt erdőtűz. Tűzvész tombolt Athén határában is, amelyet heves széllökések gerjesztettek. Két települést kiürítettek a hatóságok, és felfüggesztették a forgalmat a görög főváros és a tőle 30 kilométerre délre fekvő Koropi között.