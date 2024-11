Megtörtént: összecsaptak az ukrán és az észak-koreai katonák

Első alkalommal harcoltak egymás ellen közvetlenül ukrán és észak-koreai katonák az orosz-ukrán háborúban. A Mandiner a Financial Times ukrán hírszerzéstől származó értesüléseire hivatkozva arról ír, hogy a harcra a kurszki területen került sor, azaz Oroszország földjén. Az ütközetről Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció elleni központjának vezetője számolt be.

A harc lefolyásáról nem ismertek a részletek, de ukrán katonai források szerint az ukrán védelmi erők alacsony harcértékű észak-koreai katonákkal csatáztak.

Megítélésük szerint a Phenjan döntése nyomán Oroszország segítésére küldött légiósok most látott katonái a tapasztalatlan, alacsony rangú harcosok közöl kerültek ki.

Észak-koreai katonatisztek egy phenjani parádén

Fotó: Shutterstock

Az észak-korai katonák közvetlen részvételéről az orosz-ukrán háborúban a közelmúltban ellentmondásos információk láttak napvilágot, az elmúlt napokban azokban bizonyossá vált, hogy közvetlen harctéri műveletekre is bevonják őket. Lloyd J. Austin amerikai védelmi miniszter néhány nappal ezelőtt azt mondta, információkkal bírnak arról, hogy az orosz erők az észak-koreai katonákat tüzérségi műveletekre, személyzet nélküli harctéri járművekkel végrehajtott akciókra, valamint lövészárok-harcra is kiképezték. Austin azt is mondta, a Kreml felszereléssel és orosz egyenruhával is ellátja az észak-korai katonákat. Az amerikaiak szerint az észak-koreai katonák harctéri bevonását az is szükségessé teszi, hogy az orosz emberveszteség igen magas, a Pentagon szerint meghaladja az 500 ezer főt a háború kitörése óta.

Miként az Origo megírta, hírszerzési információk szerint legalább 10 ezer észak-koreai katonát küldenek a frontra. Rajtuk kívül mintegy négyezer észak-koreai munkás tartózkodik Oroszországban, átlagbérük körülbelül 800 dollár vagyis 300 ezer forint havonta.

Oroszország elkezdhet rizst küldeni Észak-Koreába, mivel az országnak nincs saját termése"

– jegyzi meg a The Korea Herald, arra utalva, hogy Moszkva élelmiszerrel fizethet Phenjannak a katonai segítségnyújtásért. Úgy gondolják, hogy Moszkva évente 600-700 ezer tonna rizst tud küldeni Észak-Koreának, míg ezt megelőzően 50-100 ezer tonnát kapott.