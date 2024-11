Rengeteget éttermet zár be a népszerű gyorsétterem-lánc

A Wendy’s vezérigazgatója, Kirk Tanner a harmadik negyedéves értékelésen jelentette be, hogy

140 éttermüket fogják bezárni 2024 végéig.

Fotó: Shutterstock

Elmondta, hogy a vállalat alaposan átvizsgálta az éttermeket, és amik túl elavultak, vagy nem tudják teljesíteni az elvért profitot, azokat bezárják.

Azt is hozzátette, hogy azon lesznek, hogy a bezárt éttermeket más, jövedelmezőbb helyeken pótolják - írja a New York Post.

A bezárások és az új éttermi nyitások azért történnek, hogy megerősítsék a vállalat működését és a márkát. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy hol zárják be az éttermeket, azt azonban a vezérigazgató elmondta, hogy nem egy konkrét területen.

A Wendy’s-nél abban reménykednek, hogy az éttermek bezárást ellensúlyozni fogja az újabbak nyitása, így az idei növekedésük nem lesz kisebb, mint tavaly. Sőt, abban bíznak, hogy 2025-ben elérik a 4%-os növekedést.

Korábban megírtuk, hogy 2019-ben, az egyik floridai Wendy'sben készült egy felvétel egy férfiról, aki viccből fürdőt vett a gyorsétterem egyik nagyméretű mosogatójában. A Fox News megkérdezte a gyorsétteremláncot is az ügyben.

Cégünk nagyon komolyan veszi ezt az incidenst, ami teljesen elfogadhatatlan. A videón látható férfi már nem dolgozik nálunk, és láthatóan nem használta a józan ítélőképességét

– nyilatkozta a Wendy's egyik szóvivője.

Azt is megírtuk, hogy korábban az olcsó marhahúsnak köszönhetően az embereknek Amerikában nem kellett mélyen a zsebükbe nyúlniuk, ha a gyorséttermekben hamburgert szerettek volna vásárolni. Az utóbbi években azonban új tendencia kezdődött: áremelkedés indult, elsősorban a szarvasmarha-állomány csökkenése miatt.

Október végén az Egyesült Államok szakhatósága megerősítette, hogy a szeletelt hagyma volt a McDonald'sban kirobbant E.coli járvány valószínű forrása, amely 90 embert betegített meg és egy ember halálát okozta. A fertőzésben érintettek tényleges száma valószínűleg jóval magasabb a bejelentettnél, aminek oka, hogy sokan ilyenkor nem fordulnak orvoshoz. Szeptember 27. és október 10. több államból is érkeztek bejelentések, és 90-re emelkedett a McDonald'shoz köthető E. coli járvány megbetegedéseinek száma. Összesen 13 állam volt érintett a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) szerint: Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, Nebraska, Új-Mexikó, Oregon, Utah, Washington, Wisconsin és Wyoming államokból is érkeztek bejelentések. A legtöbb esetet Coloradóban regisztrálták, összesen 29-et, és egy haláleset is történt.