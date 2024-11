Evakuálták a Gatwick repülőteret egy gyanús csomag miatt

A gatwicki repülőtér az Egyesült Királyság második legforgalmasabb repülőtere, egy közleményben azt írták, hogy a déli terminált egy biztonsági incidens miatt evakuálták. A helyi rendőrség figyelmeztetést adott ki, hogy jelentős fennakadásokra kell számítani a repülőtér környékén.

Azt tanácsoljuk a lakosságnak, hogy lehetőség szerint kerüljék el a területet

- tette hozzá a rendőrség.

A repülőtér az X-en közzétett bejegyzésben azt írta:

A terminált kiürítettük. Utasaink és személyzetünk biztonsága továbbra is a legfőbb prioritásunk. Keményen dolgozunk, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk a problémát.

A repülőtéren készült felvételeken a terminálépületből kifelé tartó utasok tömege látható. Még a biztonsági ellenőrzésen átjutott embereket is kikísérték és a vonatközlekedést is leállították - írta egy utas, aki szerint több ezer embernek kellett távoznia. Az evakuált embereknek takarókat és vizet osztottak ki. Az utasoknak azt tanácsolták, hogy ellenőrizzék járataik státuszát a légitársaságoknál. A repülőtér közleménye szerint az északi terminál továbbra is zavartalanul működik. A Cirium légi közlekedési elemző cég információi szerint pénteken több mint 600 járat indult vagy szállt volna le Gatwicken, ami több mint 121 ezer utast jelent - írja a Yahoo.

🇬🇧Passageiros são evacuados do aeroporto de Gatwick após a descoberta de uma bagagem suspeita, segundo informações da polícia britânica. pic.twitter.com/kGTALgkpV9 — Gazeta do Mundo (@gazetadomundo) November 22, 2024

Októberben arról is írtunk, hogy bombafenyegetések miatt óriási fennakadások voltak az indiai légitársaságoknál. Legalább 10 indiai járat kapott álbomba-fenyegetést, ami hosszú késésekhez és a járatok eltereléséhez vezetett.

Korábban arról is beszámoltunk az Origon, hogy néhány napja szúrós szag miatt evakuálták a Magyar Színházat és elővigyázatosságból az utcát is lezárták. Korábban hasonló okok miatt ürítettek ki egy iskolát a XXIII. kerületben, nem hiszi el, mi okozta a szúrós szagot a soroksári iskolában.

Április elején egy temesvári iskola mintegy 30 diákja és 12 tanára került kórházba mérgezéses tünetekkel, akik közül már többen egy nappal a kórházba szállításuk előtt gyomorfájásra és hasmenésre panaszkodtak.

Februárban pedig klórgáz miatt kiürítették a kaposvári élményfürdőt, ami az egyik feltöltés alatt lévő medencénél keletkezett.