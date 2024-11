Felrobbantotta magát egy férfi a brazil legfelsőbb bíróság épülete előtt

Több robbantást hajtott végre feltehetően öngyilkos szándékkal és a detonációkban életét vesztette egy férfi helyi idő szerint szerda este a brazil legfelsőbb bíróság épülete előtt - közölték a hatóságok.

A gyanúsított először a kongresszus parkolójában robbantott fel egy autót, majd megpróbált bejutni a legfelsőbb bíróság épületébe, ám miután nem járt sikerrel, feltehetően öngyilkos szándékkal két újabb robbantást hajtott végre az épület előtt.

A férfi életét kioltó detonációk között mintegy húsz másodperc telt el - közölte Celina Leao, a fővárost, Brasíliát is magába foglaló szövetségi körzet alkormányzója.

A helyi média arról számolt be, hogy a kongresszus parkolójában felrobbantott jármű a Jair Bolsonaro volt elnök által vezetett brazil Liberális Párt egyik tagjáé volt.



Leao az értesüléssel kapcsolatban közölte: csak a törvényszéki orvosszakértők vizsgálata után derülhet fény arra, hogy az autó tulajdonosa azonos-e a robbantóval, továbbá kérdéses az is, hogy magányos elkövetőről van-e szó.

A rendőrség lezárta és átfésülte a területet, illetve a teret, ahol a brazil kormányzat és az igazságszolgáltatás legfontosabb épületei, köztük a legfelsőbb bíróság, a kongresszus és az elnöki palota található.



Az elkövető holttestét az intézkedések miatt csak a robbantások után három órával távolítottak el a bíróság épülete elől. A brazil szövetségi rendőrség nyomozást indított az ügyben.